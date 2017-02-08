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Палата общин одобрила правительственный законопроект о выходе Британии из ЕС

8 февраля в 23:31

Проект закона направлен на рассмотрение в Палату лордов.

brexit брести
Британские депутаты отказались выносить вопрос Brexit на повторный референдум
egal / Depositphotos
Нижняя палата британского парламента в третьем чтении поддержала правительственный законопроект о выходе Соединенного Королевства из Европейского Союза. За документ проголосовали 494 депутата, 122 высказались против, передает BBC.

Законопроект направлен в Палату лордов, где он также должен пройти три чтения. Закон вступит в силу после подписания королевой.

Кроме того, в среду, 8 февраля, депутаты Палаты общин отклонили все поправки к законопроекту, в том числе ту, которая предусматривала повторное вынесение вопроса о Brexit на референдум. Ее поддержали 33 парламентария из 650.

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Напомним, 2 февраля британские депутаты во втором чтении одобрили законопроект о выходе Королевства из Евросоюза. За документ проголосовало 494 парламентария. Ожидается, что закон может быть принят Палатой лордов в марте.  

Это даст возможность премьер-министру Терезе ​​Мэй запустить процесс выхода, который она запланировала начать до конца текущего месяца. Тем самым, начнется двухлетний процесс выхода Великобритании из ЕС, который должен завершиться до апреля 2019 года. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Brexit Британия ЕС
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