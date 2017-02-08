Палата общин одобрила правительственный законопроект о выходе Британии из ЕС

Проект закона направлен на рассмотрение в Палату лордов.

Британские депутаты отказались выносить вопрос Brexit на повторный референдум egal / Depositphotos

Нижняя палата британского парламента в третьем чтении поддержала правительственный законопроект о. За документ проголосовали 494 депутата, 122 высказались против, передает BBC

Законопроект направлен в Палату лордов, где он также должен пройти три чтения. Закон вступит в силу после подписания королевой.

Кроме того, в среду, 8 февраля, депутаты Палаты общин отклонили все поправки к законопроекту, в том числе ту, которая предусматривала повторное вынесение вопроса о Brexit на референдум. Ее поддержали 33 парламентария из 650.

Напомним, 2 февраля британские депутаты во втором чтении одобрили законопроект о выходе Королевства из Евросоюза. За документ проголосовало 494 парламентария. Ожидается, что закон может быть принят Палатой лордов в марте.

Это даст возможность премьер-министру Терезе ​​Мэй запустить процесс выхода, который она запланировала начать до конца текущего месяца. Тем самым, начнется двухлетний процесс выхода Великобритании из ЕС, который должен завершиться до апреля 2019 года.