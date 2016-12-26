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Пакистан в ответ на фейковую новость пригрозил Израилю ядерным оружием

26 декабря в 11:31

Поводом для угроз послужила выдуманная новость.

Пакистан, флаг, солдаты
Министр обороны Пакистана в резкой форме напомнил Израилю, что у его страны есть ядерное оружие
dawn.com
Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф резко отреагировал на якобы высказанную израильским коллегой угрозу уничтожить эту страну ядерным ударом, если Пакистан пошлет в Сирию свои войска, сообщает The Guardian.

Несмотря на то, что поводом послужила выдуманная новость, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в резкой форме напомнил Израилю, что у его страны есть ядерное оружие.

"Израильский министр обороны угрожает ядерным возмездием в связи с предполагаемой ролью Пакистана в борьбе против ИГ в Сирии. Израиль забывает, что у Пакистана тоже есть ядерное оружие", - написал он. 

Такой ответ вызвала выдуманная публикация под заголовком "Министр обороны Израиля: если Пакистан пошлет войска в Сирию под любым предлогом, мы уничтожим эту страну ядерным ударом".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Пакистан Израиль оборона ядерное
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