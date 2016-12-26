Пакистан в ответ на фейковую новость пригрозил Израилю ядерным оружием

Поводом для угроз послужила выдуманная новость.
Несмотря на то, что поводом послужила выдуманная новость, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в резкой форме напомнил Израилю, что у его страны есть ядерное оружие.
"Израильский министр обороны угрожает ядерным возмездием в связи с предполагаемой ролью Пакистана в борьбе против ИГ в Сирии. Израиль забывает, что у Пакистана тоже есть ядерное оружие", - написал он.
Такой ответ вызвала выдуманная публикация под заголовком "Министр обороны Израиля: если Пакистан пошлет войска в Сирию под любым предлогом, мы уничтожим эту страну ядерным ударом".
ZN.UA
Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH— Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) 23 грудня 2016 р.