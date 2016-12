Пакистан в ответ на фейковую новость пригрозил Израилю ядерным оружием

Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф резко отреагировал на якобы высказанную израильским коллегой угрозу уничтожить эту страну ядерным ударом , если Пакистан пошлет в Сирию свои войска, сообщает The Guardian

Несмотря на то, что поводом послужила выдуманная новость, министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф в резкой форме напомнил Израилю, что у его страны есть ядерное оружие.

"Израильский министр обороны угрожает ядерным возмездием в связи с предполагаемой ролью Пакистана в борьбе против ИГ в Сирии. Израиль забывает, что у Пакистана тоже есть ядерное оружие", - написал он.

Такой ответ вызвала выдуманная публикация под заголовком "Министр обороны Израиля: если Пакистан пошлет войска в Сирию под любым предлогом, мы уничтожим эту страну ядерным ударом".

Israeli def min threatens nuclear retaliation presuming pak role in Syria against Daesh.Israel forgets Pakistan is a Nuclear state too AH