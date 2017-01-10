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Пакистан провел успешный запуск первой собственной крылатой ракеты

10 января в 03:59

Аналитики полагают, что ракетный пуск может усугубить и без того сложные отношения Пакистана и Индии.

Баллистическая ракета
В Пакистане испытали ракету, которая может нести ядерный заряд
В Пакистане военные впервые успешно испытали собственную подводную крылатую ракету "Бабур-3", способную нести ядерную боеголовку.

Испытания состоялись в Индийском океане, сообщает ВВС со ссылкой на Министерство обороны Пакистана.

Премьер-министр страны Наваз Шариф сообщил, что тестовый запуск показал "технический прогресс и уверенность в своих силах", однако аналитики полагают, что ракетные испытания Пакистана могут усилить напряженность в отношениях с соседней Индией.

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Напомним, что обе страны с 1947 года спорят о принадлежности Кашмира, каждое из государств считает эту территорию своей. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Пакистан ракета Индия испытания
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