Пакистан провел успешный запуск первой собственной крылатой ракеты

Аналитики полагают, что ракетный пуск может усугубить и без того сложные отношения Пакистана и Индии.

В Пакистане испытали ракету, которая может нести ядерный заряд

Пакистане военные впервые успешно испытали собственную подводную крылатую ракету "Бабур-3", способную нести ядерную боеголовку.

Испытания состоялись в Индийском океане, сообщает ВВС со ссылкой на Министерство обороны Пакистана.

Премьер-министр страны Наваз Шариф сообщил, что тестовый запуск показал "технический прогресс и уверенность в своих силах", однако аналитики полагают, что ракетные испытания Пакистана могут усилить напряженность в отношениях с соседней Индией.

Напомним, что обе страны с 1947 года спорят о принадлежности Кашмира, каждое из государств считает эту территорию своей.