Пакистан провел успешный запуск первой собственной крылатой ракеты

Аналитики полагают, что ракетный пуск может усугубить и без того сложные отношения Пакистана и Индии.
Испытания состоялись в Индийском океане, сообщает ВВС со ссылкой на Министерство обороны Пакистана.
Премьер-министр страны Наваз Шариф сообщил, что тестовый запуск показал "технический прогресс и уверенность в своих силах", однако аналитики полагают, что ракетные испытания Пакистана могут усилить напряженность в отношениях с соседней Индией.
Напомним, что обе страны с 1947 года спорят о принадлежности Кашмира, каждое из государств считает эту территорию своей.ZN.UA