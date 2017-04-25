Ответственность за теракт в Санкт-Петербурге взяла на себя близкая к "Аль-Каиде" группировка

Террористы требуют вывести российские войска и Сирии и угрожают новыми атаками.

Питерский смертник якобы получал инструкции от главаря "Аль-Каиды" twitter.com/molniatv

Группировка "Катибат аль-Имам Шамиль", связанная с террористической организацией "Аль-Каида", взяла на себя ответственность за, жертвами которого стали 16 человек.

Террористы требуют вывести войска РФ из Сирии и заявляют о подготовке новых атак в российских городах, сообщает ресурс SITE Intelligence Group, который отслеживает деятельность террористических группировок в интернете.

В заявлении также сказано, что исполнитель теракта Акбаржон Джалилов получал инструкции непосредственно от лидера "Аль-Каиды" Аймана аль-Завахири.

Как сообщалось, 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел взрыв, погибли 16 человек, в том числе предпологаемый смертник. Несколько десятков пассажиров получили ранения.

Утром 4 апреля стало известно, следствие считает исполнитель теракта 22-летнего россиянина Акбаржона Джалилова, уроженца Кыргызстана.

Затем ФСБ сообщила о задержании Аброра и Акрама Азимовых, подозреваемых в подготовке смертника. Они также являются уроженцами Кыргызстана, получившими российское гражданство в 2013 году.

Аброр Азимов во время заседания Басманного суда Москвы отказался признавать свою вину.