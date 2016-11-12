Топ Новости
<
>

Отставки президента Южной Кореи требуют десятки тысяч протестующих

12 ноября в 12:47

Тысячи полицейских размещены на улицах Сеула, чтобы пресечь возможный поход демонстрантов к президентскому дворцу.

< >
пртст сл < >

На улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе вышли десятки протестующих. Это уже третья и, как ожидается, станет наиболее крупнейшей акцией протеста за месяц.

Протесты вызваны скандалом из-за вмешательства в государственные дела близкой подруги корейского лидера.

На улицах размещены тысячи полицейских, которые должны пресечь возможный поход демонстрантов к президентскому дворцу.

Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как в конце октября журналисты кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, на котором обнаружили 200 секретных документов 2012-2014 годов. Среди них оказались и 44 черновика речей Пак Кын Хе.

Выяснилось, что речи правила Чхве Сун Силь, которую оппозиция называет "гадалкой". Следователи подозревают ее во вмешательстве в государственные дела и использовании своего положения ради получения финансовой выгоды.

По версии следствия, она вынуждала предпринимателей жертвовать миллионы долларов подконтрольным ей фондам, помогала при выборе помощников президента и даже выбирала одежду для Пак Кын Хе.

Чхве Сун Силь арестована, ей предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении властью.



По материалам: Русская служба Би-би-си
Тэги президент Корея протест отставка скандал
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.58
EUR 27.87
Последние новости