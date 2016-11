Отставки президента Южной Кореи требуют десятки тысяч протестующих

На улицы столицы Южной Кореи Сеула с требованием отставки президента Пак Кын Хе вышли десятки протестующих. Это уже третья и, как ожидается, станет наиболее крупнейшей акцией протеста за месяц.

Протесты вызваны скандалом из-за вмешательства в государственные дела близкой подруги корейского лидера.

На улицах размещены тысячи полицейских, которые должны пресечь возможный поход демонстрантов к президентскому дворцу.

Политический скандал в Южной Корее разразился после того, как в конце октября журналисты кабельного канала JTBC нашли в мусорном баке одного из отелей Сеула планшет, на котором обнаружили 200 секретных документов 2012-2014 годов. Среди них оказались и 44 черновика речей Пак Кын Хе.

Выяснилось, что речи правила Чхве Сун Силь, которую оппозиция называет "гадалкой". Следователи подозревают ее во вмешательстве в государственные дела и использовании своего положения ради получения финансовой выгоды.

По версии следствия, она вынуждала предпринимателей жертвовать миллионы долларов подконтрольным ей фондам, помогала при выборе помощников президента и даже выбирала одежду для Пак Кын Хе.

Чхве Сун Силь арестована, ей предъявлены обвинения в мошенничестве и злоупотреблении властью.

Seoul right now. Anti-Park Geun-hye protest already notably bigger than last weekend, people still coming in their thousands. pic.twitter.com/8TSnCwmbnb

Protest songs breaking out in S Korea with organizers now saying there's close to 1 million present at the rally in central Seoul pic.twitter.com/qnKsuqEzWH