Отрыв Клинтон от Трампа в предвыборной гонке удвоился – Business Insider

Поддержку кандидату-демократу выразили 52% опрошенных избирателей.

Клинтон опережает Трампа на 14%.

По состоянию на понедельник, 10 сентября, рейтинг кандидата в президенты США от Демократической партииопережает рейтинг ее оппонента-республиканца Дональда Трампа на 14%.

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на опрос, проведенный по заказу телеканала NBC и издания Wall Street Journal. Сбор ответов избирателей был проведен 8-9 октября. Свою поддержку Клинтон выразили 52% участников опроса, а 38% ответили, что собираются голосовать за Дональда Трампа.

Издание предполагает, что на результаты мог повлиять скандал, который разгорелся вокруг кандидата-республиканца после публикации тайно записанного на пленку разговора, в котором он грубо выражался о женщинах и давал собеседнику сексистские "советы" относительно того, как с ними обращаться. Трамп извинился за свои слова, но, похоже, это не исправило ситуацию.

Между тем, телеканал CNN сообщил, что Клинтон во второй раз выиграла дебаты с Трампом. Ее выбрали 57% телезрителей, а кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа – 34%. Как сообщалось, на первых предвыборных дебатах в США также победила Клинтон. В частности, Клинтон присудили победу 62% телезрителей, в то время как кандидата от Республиканской партии США Дональда Трампа поддержали лишь 27%.