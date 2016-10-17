Отряды курдов освободили от ИГ семь населенных пунктов в рамках наступления на Мосул

Иракские войска и курдские ополченцы ведут наступление на Мосул с нескольких направлений.

Наступление против сил ИГ, удерживающих Мосул, набирает обороты СБУ

Бойцы курдских отрядов самообороны "Пешмерга" освободили семь населенных пунктов в рамках операции по освобождению иракского городаот боевиков ИГИЛ.

Как сообщает украинская редакция Deutsche Welle, спикер "Пешмерга" сообщил, что курдские отряды также взяли под контроль главные дороги в районе Аль-Хамдания, продвинувшись на пять километров в сторону города Бартелла, расположенного на расстоянии около 20 километров от Мосула. В освобождении города задействованы около 4 тысяч курсдких бойцов.

Отмечается, что наступление на Мосул ведется с трех направлений. С юга на город наступает около 30 тысяч бойцов иракской армии, курдская "Пешмерга" выступили из своего автономного региона с востока.

По информации СМИ в битве за Мосул им будет противостоять от трех до четырех с половиной тысяч боевиков ИГ.

Ранее премьер-министр Ирака Хайдер Аль-Абади сообщил о начале наземной операции по освобождению города Мосул от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

Наземной части операции предшествовала артподготовка и авиаудары по позициям боевиков. Террористы "Исламского государства" подожгли нефть в канавах вокруг Мосула, чтобы скрыть свои позиции от авиации союзников.

В операции по освобождению Мосула принимают участие правительственные войска Ирака, а также силы курдской самообороны "Пешмерга" при поддержке сил международной коалиции.