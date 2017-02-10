СМИ назвали возможную причину авиаудара РФ по турецким войскам в Сирии

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Как утверждает издание, представители генштабов России и Турции договорились о совершенствовании координации при проведении совместных военных операций в Сирии.

Россия утверждает, что разбомбила турецких военных случайно avia-mir.com

В России надеются на то, что ракетный удар в районе Эль-Баба, в результате которого погибло трое турецких военных и еще 11 получили ранения , не станет причиной ухудшения дипломатических отношений двух стран.

Как сообщает "КоммерсантЪ", вскоре после инцидента президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и выразил свои соболезнования. Журналисты издания отмечают, что первая реакция Анкары на случившееся дает основания полагать, что ухудшения отношений как в 2015 году, когда над территорией Турции был сбит российский Су-24, не будет.

Российская сторона пояснила, что авиация "случайно поразила" здание с турецким военнослужащими внутри, нанося авиаудары по позициям боевиков "Исламского государства".

В Министерстве обороны Российской Федерации изданию сообщили о проведении экстренных переговоров начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил РФ Валерия Герасимова с турецким коллегой Хулуси Акаром. По итогам переговоров "стороны договорились о более тесной координации совместных действий, а также обмене информацией об обстановке на земле".

Позже на заседании Совета безопасности РФ министр обороны Сергей Шойгу заявил о решении военного руководства двух стран усовершенствовать "механизм согласования совместных действий по борьбе с террористами в Сирии". При этом в ведомстве отказались озвучивать какие-либо конкретные шаги в этом направлении.

Источник издания в органах военного управления рассказали о том, что координаты целей для нанесения ударов были заранее согласованы по линии генштабов обеих стран и командования авиационных группировок. Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М и Су-34 и штурмовиков Су-25СМ имели достаточный налет часов, а большинство из них - и опыт выполнения боевых задач в Сирии. Кроме того, источники заявили о том, что подготовка к вылету в четверг, 9 февраля, ничем не отличалась от предыдущих.

Самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим и проследовали в направлении Эль-Баба. По словам российских военных, они осуществили сброс бомб "без критических отклонений". По мнению источников издания, в трагедии могли быть виновны сами турецкие военные, которые якобы переместились в заранее определенный для нанесения авиаудара квадрат.

Эксперт Международной организации стратегических исследований в Анкаре Керим Хас уверен в том, что инцидент в Эль-Бабе подтолкнет командования обеих стран к более тесной координации действий в Сирии.

Напомним, ранее отношения между РФ и Турцией обострились после инцидента с российским бомбардировщиком Су-24, сбитым турецкими ВВС 24 ноября в районе сирийско-турецкой границы. Анкара утверждала, что самолет РФ нарушил воздушное пространство Турции. В Минобороны РФ это отрицали. В ответ на действия Анкары президент России Владимир Путин подписал указ о введении антитурецких санкций.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил об ответных мерах в отношении России. В частности отмечалось, что Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы, через которые происходит доставка российского оружия и военнослужащих в Сирию.