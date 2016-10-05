Отношения США с Россией зашли в тупик – RFERL

Обозреватель пишет, что Москва дошла до того, что начала выдвигать фантастические условия.

Нелепые требования России к США стали маркером, который показал, что сотрудничество между Москвой и Вашингтоном невозможно. Сайт Кремля

Президент Владимир Путин хочет очень много. Он хочет,из 28 стран участниц до 19. Чтобы США отказались от "Списка Магнитского" и положили конец всем санкциям против России.

Он хочет, чтобы Вашингтон компенсировал все потери как от санкций Запада, так и собственных российских ограничений.

"Я удивляюсь, как это Путин еще не попросил пони, рожок мороженого и бесплатную поездку в Диснейленд в придачу", - пишет обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор.

Он напоминает, что Москва, в случае невыполнения всех этих требований, грозит отказаться от программы по превращению плутония из ядерных боеголовок в топливо для АЭС.

"Стоит отметить, что это соглашение фактически не выполняется с 2014 года. Так что же происходит? Путин пробует свои силы в комедийном жанре? Нет. И эти абсурдные требования совсем не о полумертвом соглашении о плутонии", - говорится в статье.

Обозреватель напоминает, что российские требования прозвучали на фоне провала перемирия в Сирии из-за нарушения со стороны России, которая в придачу увеличила свои расходы на армию, отправила в ближневосточную страну ракеты класса "земля-воздух" и начала масштабные учения гражданской обороны. В таком контексте абсурдные требования – это сообщение и маркер.

"Они стали сигналом, что поскольку пути Москвы и Вашингтона в Сирии разошлись, конфронтация между Россией и Западом будет еще более усугубляться", - считает автор.

Как писал для ZN.UA обозреватель Алексей Ижак, "бряцание" ядерным оружием дало России некоторые тактические дивиденды. Однако в стратегической перспективе такая политика загоняет Россию в угол, для выхода из которого у нее может банально не хватить денег.

Подробнее об угрозе гонки ядерных вооружений между Россией и США читайте в статье "Ядерный угол для России" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".