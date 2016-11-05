Медведев обвинил администрацию Обамы в ухудшении отношений между РФ и США

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Российский премьер заявил, что отношения России и США "упали ниже плинтуса".

По словам Медведева, уровень отношений между странами находится в беспрецедентно низкой точке Enallax news

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, чтои Соединенных Штатов Америки "упали ниже плинтуса" из-за действий администрации президента США Барака Обамы и из-за событий в Украине.

"К сожалению, из-за того, что произошло в Украине, благодаря стараниям администрации президента Обамы, эти отношения упали, что называется, ниже плинтуса, они стали совсем низкими", - сказал Медведев в интервью "Второму каналу" Израиля, передает российское агентство ТАСС.

Российский премьер добавил, что он не мог себе представить, что уровень отношений между странами дойдет до такой беспрецедентно низкой точки.

Ранее издание Sueddeutsche Zeitung писало, что Россия пытается вести "холодную войну", но она не СССР. Кроме ядерного оружия, у России ничего не осталось от величия СССР. У нее сейчас есть лишь около половины от 286-миллионного населения Советского союза. А экономику России можно сравнить разве что с испанской во времена кризиса.

Издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд киберстратегов и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.

А бывший министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в комментарии для ZN.UA отметил, что "классической" холодной войны не будет. Не выполнив роль гаранта безопасности, отведенную ей в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН, Россия сама превратилась в угрозу войны горячей, и это уже проблема планетарного масштаба.