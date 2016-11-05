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Медведев обвинил администрацию Обамы в ухудшении отношений между РФ и США

5 ноября в 21:52

Российский премьер заявил, что отношения России и США "упали ниже плинтуса".

россия США
По словам Медведева, уровень отношений между странами находится в беспрецедентно низкой точке
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что отношения России и Соединенных Штатов Америки "упали ниже плинтуса" из-за действий администрации президента США Барака Обамы и из-за событий в Украине.

"К сожалению, из-за того, что произошло в Украине, благодаря стараниям администрации президента Обамы, эти отношения упали, что называется, ниже плинтуса, они стали совсем низкими", - сказал Медведев в интервью "Второму каналу" Израиля, передает российское агентство ТАСС.

Российский премьер добавил, что он не мог себе представить, что уровень отношений между странами дойдет до такой беспрецедентно низкой точки.

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Ранее издание Sueddeutsche Zeitung писало, что Россия пытается вести "холодную войну", но она не СССР. Кроме ядерного оружия, у России ничего не осталось от величия СССР. У нее сейчас есть лишь около половины от 286-миллионного населения Советского союза. А экономику России можно сравнить разве что с испанской во времена кризиса.

Издание New York Times писало, что новая Холодная война не началась, но Путину нравится портить чужие планы. Ряд киберстратегов и молодых дипломатов жалуются на протяжении последних девяти месяцев, что неспособность наметить границы дозволенного поощрила Путина выяснить, что еще он может сделать, особенно во времена политического перехода в США.

А бывший министр обороны Украины и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко в комментарии для ZN.UA отметил, что "классической" холодной войны не будет. Не выполнив роль гаранта безопасности, отведенную ей в качестве постоянного члена Совета безопасности ООН, Россия сама превратилась в угрозу войны горячей, и это уже проблема планетарного масштаба.

По материалам: ТАСС
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Тэги Россия Украина отношения США
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2 комментария
  • valerij0610 Сегодня, 22:35 Нельзя на зеркало пенять если рожа кривая. Не надо было захватывать Крым, начинать войну на Донбассе. Тогда бы и с США отношения были нормальные. А так возомнили себя не понятно кем вот и получаете, только толи еще будет. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Андрей Токарь Сегодня, 22:32 Из-за Украины? Или из-за жадности путина и безмозглости российской элиты? Ответить Цитировать Пожаловаться
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