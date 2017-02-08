Отмена санкций против России станет поражением политики Запада - Бильдт

Экс-глава МИД Швеции считает обмен санкций на помощь Москвы в войне против ИДИЛ бессмысленным.

Бильд объяснил, почему нельзя отменять санкции против России. weforum.org

В прошломочень часто были лишь заменой эффективной политики. Их очень легко ввести, но тяжело воплотить, а также оценить их эффективность. Санкции часто имеют совсем неожиданные последствия после их снятия. Появление криминальных сетей на Балканах и укрепление экономической инфраструктуры иранских "Стражей революции" тому доказательство.

Но санкции, которые были введены против России за военную агрессию против Украины, - совсем другая история. Об этом на страницах Washington Post пишет бывший министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт.

"Дело не в том, что оценить эффективность этих западных санкций легче, а в том, что они жестко привязаны к четко определенной политической основе. Если их просто снять, эта политическая основа тоже распадется", - пишет он.

Он добавляет, что история санкций против России началась не так четко и ловко. Первое экономическое давление на Москву появилось после российского вторжения в Крым и на Восток Украины весной и летом 2014 года. Но условия их знания были сформулированы лишь после подписания Минских соглашений. Так сформировалась нынешняя ситуация: более жесткие санкции четко привязаны к полному выполнению Минских соглашений, которые требуют, чтобы Россия вывела все свои силы с Востока Украины и вернула Киеву контроль над границей. Некоторые другие ограничения привязаны к возврату Крыма, аннексию которого никто не признал.

Это не просто санкции, введенные той или иной страной или субъектом. Они были одобрены всеми ключевыми правительствами на Западе и время от времени усиливались ими же, поскольку Россия не выполнила свои обязательства.

По мнению Бильдта, сигналы администрации президента Дональда Трампа относительно будущего этих санкций не совсем четкие, если говорить дипломатично. Посол США в ООН Никки Хейли сделала очень четкие заявления по проблеме Крыма и связанных с ней санкциям. И это хорошо. Но по более жестким санкциям, которые касаются попыток России создать в Донбассе две марионеточные "республики" для дестабилизации Украины, заявления Вашингтона были в лучшем случае неоднозначны.

Был намек на то, что они могут быть отменены, если Россия согласится сотрудничать с Западом в борьбе против "Исламского государства" на Ближнем Востоке. И это то, на что Россия якобы соглашается, хотя не стоит забывать о ее поступке в Алеппо.

"Но для Запада жертвование чем-то, чтобы вознаградить Россию за действия, которые она готова выполнить в любом случае, трудно назвать разумной политикой. Это не искусство договариваться, а искусство сдаваться", - пишет Бильдт.

По его мнению, такая уступка ничего не добавит к борьбе против "Исламского государства", но уничтожит политику как США, так и ЕС относительно Украины. Минские соглашения сразу же превратятся из документа, который тяжело выполнить, на такой, который выполнить невозможно. Война в Донбассе станет перманентной и подрывающей безопасность в значительной части Европы. По мнению Бильдта, это даже будет не в интересах России.

"Украинский проект был поражением для Владимира Путина. Он был убежден, что страна после потери Крыма распадется. Но она, наоборот, консолидировалась, как никогда раньше. Путину пришлось отправить свою регулярную армию, ракеты, танковые батальоны, "Грады" и тому подобное, чтобы спасти то, что можно", - считает бывший шведский дипломат.

Он предполагает, что, вероятно, понадобятся новые шаги, чтобы положить конец войне. Путин не хочет терять лицо перед выборами, которые пройдут в следующем году. По мнению Бильдта, рано или поздно Кремль поймет, что Минские соглашения необходимо выполнить и установить мир. Но пока он к этому не готов.

Поэтому важно сейчас сохранить всю политику в отношении агрессивного поведения России. И санкции в ней играют важную роль.

"Сами по себе они не представляют жизнеспособную стратегию, но без них вся наша политика не будет работать. В обмене их на что-то на Ближнем Востоке, что Россия хочет все равно, нет никакого смысла. Это будет не договоренность, это будет поражение", - подчеркивает Бильдт.

Напомним, что в последнее время ряд стран Европы высказалась против ослабления давления на Москву. В частности, Британия выступила против смягчения санкций против РФ. Об этом сказал министр иностранных дел королевства Борис Джонсон.

Его мнение разделил и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус, который считает, что санкции против России нужно как минимум сохранить.

Высказался за сохранение санкций и министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис Кеседо. Глава испанского МИД отметил, что до снятия санкций должны быть имплементированы Минские соглашения. Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что позиция страны относительно санкций против РФ является решительной и неизменной. Тем временем Эстония предложила ужесточить санкции против России в случае ухудшения ситуации в Донбассе.