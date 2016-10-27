Отказ Запада от российской нефти остановит агрессивную Россию – Focus

Эксперт убежден, что энергетический рычаг влияния на Москву был бы более эффективным, чем вооружение украинской армии.

Без нефтяных доходов у Кремля не будет денег на военные авантюры в Украине и Сирии. rosneft.ru

Лучшим невоенным способом надавить наи заставить ее пересмотреть внешнюю политику стало бы ограничение импорта энергоносителей из Сибири в страны Запада. Это, наверное, самый длинный потенций рычаг влияния Запада против Кремля.

Об этом на страницах немецкого издания Focus пишет старший научный сотрудник Института евроатлантического сотрудничества Андреас Умланд.

Он признает, что сокращение или даже отказ от покупки российских энергоносителей принесло бы западным странам определенные потери. Но они бы смогли с ними справиться. В это же время, у властей России появились бы серьезные проблемы. Автор напоминает, что, согласно данным российского Минфина, в 2014 году на доходы от экспорта приходилось 37% российского бюджета. При этом, львиную долю денег приносила именно продажа нефти в страны ЕС.

"Таким образом, если бы страны Запада прекратили торговать с Россией в нынешних масштабах, у Кремля стало бы меньше денег на свои "гибридные" авантюры, в том числе военные операции, пропаганду, политические манипуляции в таких странах, как Украина, Молдова, Грузия, а также меньше было бы средств на военные операции в Сирии", - говорится в статье.

По мнению Умланда, без доходов от продажи энергоносителей на Западе Москве пришлось бы тратить бюджет на то, чтобы выполнять свои внутренние обязательства по обеспечению порядка и благополучия. В России очень много государственных служащих, пенсионеров и тех, кто получает социальную помощь. Кроме того, государство должно финансировать студентов государственных вузов. Без нефтяных доходов, Москва бы стала тратить остатки средств на это, а не на поддержку своих марионеток в Луганске, Донецке, Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии или в анекированном Крыму. Кроме того, стало бы слишком дорогой роскошью держать военный контингент в Сирии.

Тем временем, издание Financial Times писало, что Западу время реалистично подойти к отношениям с агрессивной Россией. Полезные уроки можно извлечь из Холодной войны, в частности в вопросе предполагаемой и четкого ответа. А дипломатам и стратегам стоит вспомнить старые правила в отношениях между великими державами. Но, к сожалению для Путина, Россия – это не СССР. Что США и их союзники могут сделать полезного, это очертить четкие и реалистичные принципы перезагрузки отношений. И начать стоит с решимости, последовательности, взаимодействия и уважения.

Ранее издание New York Times писало, что новый президент США унаследует худшие отношения с Россией. Путин остановил выполнение соглашения с Вашингтоном об утилизации плутония, подав сигнал, что он готов использовать ядерное разоружение как новую разменную монету в конфронтации с США. Однако, это был сигнал не сколько для Обамы, как для его преемника.