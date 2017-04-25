Отец Марин Ле Пен раскритиковал кампанию дочери и посоветовал брать пример с Трампа

Экс-глава "Национального фронта" назвал кампанию Ле Пен слишком спокойной.

Жан-Мари Ле Пен раскритиковал свою дочь за «слишком спокойную» изберательную кампанию frontnational.com

Бывший глава ультраправой партии "Национальный фронт" Жан-Марираскритиковал свою дочь за "слишком спокойную" избирательную кампанию. Ле Пен отметил, что его дочь должна наследовать кампанию Дональда Трампа, сообщает Reuters

По мнению экс-главы ультраправой партии, Марин Ле Пен должна вести более открытую и агрессивную по отношению к тем, кто "отвечает за упадок Франции", политику. Сам Жан-Мари Ле Пен выходил во второй тур против правоцентриста Жака Ширака, которому и проиграл в 2002 году. Бывшего лидера неоднократно упрекали в его слишком резкой и антисемитской риторике. В 2015 году Марин Ле Пен, которая стала новой главой партии, исключила его из рядов "Национального фронта" и изменила имидж партии.

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли. В первом туре за них проголосовали 24,01% и 21,3% избирателй соответственно.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о главных кандидатах на должность президента Франции читайте в статье Оксаны Митрофановой "Президентские выборы во Франции. Последствия для Украины" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".