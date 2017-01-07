Отчет разведки США указывает на связь WikiLeaks и спецслужб России - Business Insider

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В документе говорится, что российские пропагандисты тесно сотрудничали с Джулианом Асанжем.

Американская разведка настаивает, что WikiLeaks получил похищенные у демократов документы от российского ГРУ. democracynow.org/

Разведуправления США в своем отчете указали, что военная разведкаиспользовала WikiLeaks и другие сайты для распространения писем, похищенных с серверов Демократической партии.

Об этом пишет Business Insider, напоминая, что еще в начале недели основатель скандального ресурса Джулиан Ассанж уверял, что получил секретные документы американских демократов не от России.

"Мы считаем с высоким уровнем уверенности, что российская военная разведка (Главное разведывательное управление или ГРУ) использовала Guccifer 2.0 и DCLeaks.com, а также некоторые СМИ и WikiLeaks чтобы обнародовать похищенные в США в результате кибероперации", - говорится в докладе.

В нем указано, что ГРУ "передало материалы, похищенные у Демократической партии и главных ее представителей сайту WikiLeaks". Кремль, вероятно, выбрал этот ресурс из-за его "самопровозглашенной репутации честности". Ассанж часто заявлял, что все обнародованные им документы подлинные и не содержит подделок. Однако, американские разведчики установили, что WikiLeaks активно сострудничает с пропагандистским телеканалом RT.

"Главный редактор RT посещал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне в августе 2013 года. Тогда же они обсудили возобновление его контракта с RT", - говорится в отчете, при этом отмечается, что в российских СМИ неоднократно объявлялось, что RT стал единственным российским телеканалом, который сотрудничает с WikiLeaks, получая доступ к новым раскрытым тайнам. RT неоднократно публиковал положительные репортажи о Асандже и давал ему платформу для осуждения США.

Неназванный американский чиновник, ознакомленный с полной версией доклада, подтвердил Reuters, что похищенные листы демократов прошли "запутанных путь" от российского ГРУ до WikiLeaks, чтобы замылить истинное происхождение информации.

Сегодня разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что российский президент лично распорядился начать кампанию для дискредитации Хиллари Клинтон во время выборов. Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину. 29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.