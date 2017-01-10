Отчет разведки США о хакерских атаках России не остановит Трампа - The Guardian

Документ появился слишком поздно и в нем было мало доказательств, чтобы убедить американцев, что они теперь в опасности.

Отчет разведслужб не убедил США, что Трамп опасен. Haaretz

В пятницу директор нацинальноиобнародовал отчет, в котором обвинил президента России Владимира Путина в прямом вмешательстве в процесс выборов очередного американского президента.

Хотя большинство выводов документа уже были анонимно сообщены журналистам после выборов, отчет представляет официальное открытое заявление ЦРУ, ФБР и УСБ, что иностранная сила сыграла роль в том, что Дональд Трамп победил.

Об этом на страницах The Guardian пишет обозреватель Дэвид Клинтон, замечая, что отчет американских разведслужб столкнулся с некоторой критикой и не только со стороны защитников Трампа. Редактор Moscow Times Кевин Ротрок, по мнению автора, хорошо подытожил суть документа, который содержит "неточные заявления о российской политике, удивительные преувеличения относительно роли канала RT".

"Дело Америки против Кремля имеет некоторые важные недостатки, которые следует признать даже тем, кто обоснованно утверждают, что российское правительство, вероятно, использовало хакеров для атаки и подрыва демократических институтов США", - писал Ротрок.

Обозреватель пишет, что эти недостатки можно списать на рост паники среди американского разведывательного сообщества. Трампу осталось подождать две недели до начала работы в качестве президента, а он уже обещает сократить ЦРУ и часто критикует агентство в Twitter. В тот же день, когда отчет был обнародован, бывший директор ЦРУ Джеймс Вусли уволился из переходной команды Трампа, действующий директор ведомства Майкл Морелл осудил Трампа на страницах New York Times, а телеканал NBC выпустил в эфир интервью с бывшим директором Леоном Панеттой, который также выступил с критикой против победителя на вибрах президента США. Такой стычки между следующим президентом и разведывательным сообществом еще не было.

"Учитывая то, что многие нынешний чиновников ЦРУ боятся за свои места, неряшливость доклада не удивляет. Так же как и отсутствие в нем новой информации, поскольку большинство ключевых деталей уже были ранее обнародованы. Ценность отчета заключается в основном в том, что агентства приняли эти детали во внимание. Что действительно удивляет, так это то, насколько неэффективной была публикация отчета, который должен был бы стать бомбой", - говорится в статье.

В зависимости от точки зрения, это можно считать или обнадеживающим, или тревожным явлением. С одной стороны, наверное, это хорошо для демократии, что в ЦРУ не пытались опубликовать эту информацию до выборов и не сделали никаких радикальных шагов, чтобы заблокировать инаугурацию Трампа. С другой стороны, если предположить, что выводы отчета в целом правильные, это означало бы, что правительство США, включая ЦРУ вот-вот окажется в руках "опасного шута", чье избрание состоялось благодаря враждебной стране. В таком случае, разведывательные управления видели эту опасность и не смогли вовремя ее остановить.

Как источник в ЦРУ сообщил Washington Post в прошлом месяце, Барак Обама встретился с лидерами Конгресса и председателями разведуправлений в сентябре, чтобы обсудить публичное осуждение России за хакерскую атаку против Демократической партии. Глава республиканского большинства в Сенате Митч МакКоннелл отказался благословить этот шаг, назвав это политизированным использованием разведки перед выборами. В это же время, Обама, как и многие эксперты, имел веские причины надеяться на победу Хиллари Клинтон. Поэтому он решил воздержаться и не объявлять обществу о российском вмешательство и никак ему не противодействовал. Это решение можно понять, но оно также было большой ошибкой.

Сейчас невозможно остановить процесс прихода Трампа в Белый дом. И хотя нельзя точно сказать, повлияла бы на то публикация перед выборами отчета о хакерах из России, американский народ не был полностью проинформирован об опасностях, которые поступают от кандидата Трампа.

С этой точки зрения, есть причина верить в то, что кампания Клинтон была подорвана обвинениями ФБР за неделю до выборов. Политизированная информация как от ФБР, так и от России, была использована против Клинтон в то время, как Белый дом молчал о потенциальных опасностях от Трампа. Теперь же республиканский кандидат возьмет под контроль ЦРУ и он захочет реванша против всех, кто пытался разгласить роль России в его победе. Агентство, которая воздерживалась от злоупотребления властью внутри страны во времена Обамы, может легко стать инструментом таких злоупотреблений при новой администрации.

Сейчас информация о связях Трампа с Россией разглашена. Но это произошло слишком поздно и слишком необоснованно, чтобы убедить американцев, что они теперь в опасности. Американцам, которые хотят остановить Трампа, придется придумать другой способ.

Разведка США рассекретила часть доклада о вмешательстве Путина в выборы. В ней говорится, что российский президент лично распорядился начать кампанию для дискредитации Хиллари Клинтон во время выборов. Тем временем Обама после доклада разведки уверен во вмешательстве России в выборы в США. Он напомнил всем критикам американских спецслужб и республиканцам, что не стоит верить Путину. 29 декабря президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против России за хакерские атаки и вмешательство в избирательный процесс. В санкционный список Минфина США включили шесть физических лиц и пять организаций, включая Федеральную службу безопасности РФ и Главное разведывательное управлени Генштаба Минобороны России.