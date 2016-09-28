Отчет комиссии MH17 усилит позицию ЕС в вопросе необходимости сохранения санкций против РФ

Установление подозреваемых в преступлении личностей будет предметом второго этапа расследования международных следователей.

Отчет косвенно указывает на вину России ria.ru

Тот факт, что отчет первого этапа работы Совместной следственной группы фиксирует: зенитно-ракетный комплекс имеет российское происхождение, - вызовет ярость Кремля, говорится в статье ZN.UA

В промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы, обнародованном в среду, 28 сентября, криминалисты опровергли и утверждение представителей России, что MH17 был сбит ракетой, выпущенной из района поселка Зарощенское. По словам представителей российского минобороны, он контролировался украинской армией. Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) исследовала два предполагаемых места пуска в районе этого поселка и не обнаружило никаких улик, подтверждающих слова россиян. "Зато, как следует из приведенного в отчете перехваченного разговора двух пророссийских сепаратистов, те сами признают, что контролировали Зарощенское, когда был сбит пассажирский самолет",- говорится в статье.

В промежуточном отчете не указываются подозреваемые в совершении преступления, хотя и говорится, что к транспортировке ЗРК и ее управлению были причастны около ста человек. "Установление их личностей будет предметом второго этапа расследования JIT. Как и поиск ответа на вопрос, кто дал команду отправить "Бук" и экипаж "отпускников" в нашу страну и приказал выстрелить ракетой по пассажирскому самолету", - об этом идет речь в статье.

Следствие отмечает: тот факт, что зенитно-ракетная установка прибыла в Украину из России и после того, как выпустила ракету по MH17, вернулась назад в РФ, может говорить об участии российских солдат в управлении комплексом. Но, по мнению следователей JIT, то, что ЗРК "Бук" прибыл из РФ и затем возвратился назад, не является самодостаточным, чтобы выдвинуть обвинения. Чтобы передать дело в суд, нужно четко определить круг подозреваемых, цепочку подчинения и передачи приказов.

В статье также отмечается, что уже тот факт, что отчет фиксирует: зенитно-ракетный комплекс имеет российское происхождение, — вызовет ярость Кремля. Во-первых, это косвенно указывает на вину России и возлагает на нее политическую ответственность. ЗРК "Бук" не продают в военторгах, да и ракеты — не униформа".

"Во-вторых, отчет JIT усилит в ЕС позицию стран, выступающих за сохранение санкций против РФ: в этой ситуации говорить о снятии различного рода эмбарго с России после поэтапного выполнения минских соглашений будет выглядеть циничным презрением к памяти жертв. Ведь секторальные санкции были введены из-за того, что МН17 был сбит, а не для того, чтобы заставить Кремль выполнять минские договоренности", - сказано в статье.

Детальней читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука"".

Сообщалось, что Bellingcat назвал имена вероятно причастных к трагедии MH17. Авторы исследования утверждают, что "Буком", из которого сбили самолет, скорее всего, управляли военнослужащие 2-го батальона 53-й зенитно-ракетной бригады армии РФ. Bellingcat отмечает, что в состав стандартного экипажа "Бука" входят два человека - оператор установки и водитель, а также двое офицеров - сержант и лейтенант. При этом решение о запуске ракеты принимает лейтенант. В свою очередь, минобороны РФ ответило на отчет Bellingcat и отрицало причастность российских военных к трагедии MH17.

17 июля 2014 года в Донецкой области рядом с поселком Шахтерск в зоне боевых действий был сбит Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17 "Амстерлам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли.

13 октября состоялась презентация доклада Совета безопасности Нидерландов, согласно которому самолет рейса MH17 был сбит ракетой комплекса "Бук" российского производства. В то же время, в докладе не названы ответственные за запуск этой ракеты.