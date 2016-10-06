От урагана "Мэтью" в Доминикане и Гаити погибли 26 человек

Ураган движется в сторону восточного побережья США.
Он направился в среду в сторону Багамских островов и восточного побережья штата Флорида после того, как лишил жизни по меньшей мере 26 человек и повредил большинство домов на юге Гаити, сообщает Reuters.
Во Флориде объявлена эвакуация.
Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.
Ему присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи и не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/час, что соответствует пятой категории.
Как сообщалось, в начале августа в результате тропического шторма "Эрл", обрушившегося на восток Мексики, погибли 45 человек.ZN.UA