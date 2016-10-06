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От урагана "Мэтью" в Доминикане и Гаити погибли 26 человек

6 октября в 09:05

Ураган движется в сторону восточного побережья США.

Ураган "Патрисия"
Ураган движется к США
latimes.com
 Ураган "Мэтью" стал причиной гибели 22 человек на Гаити и 4-х – в Доминиканской республике (оба государства расположены на острове Эспаньола в Карибском море). Сейчас ураган стремительно приближается к побережью США.

Он направился в среду в сторону Багамских островов и восточного побережья штата Флорида после того, как лишил жизни по меньшей мере 26 человек и повредил большинство домов на юге Гаити, сообщает Reuters.

Во Флориде объявлена эвакуация.

Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.

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Ему присвоена четвертая категория сложности. Метеорологи и не исключают, что скорость урагана может достичь 250 км/час, что соответствует пятой категории.

Как сообщалось, в начале августа в результате тропического шторма "Эрл", обрушившегося на восток Мексики, погибли 45 человек.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ураган побережье Гаити США
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