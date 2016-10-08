От урагана "Мэтью" на Гаити пострадали 1,2 миллиона человек – ООН

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Около 350 тысяч человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

Сотни тысяч гаитян нуждаются в срочной помощи Пресс-служба ООН

От разрушительного урагана "Мэтью" , который бушевал в Гаити, в той или иной мере пострадали 1,2 миллиона человек. Примерно 350 тысяч пострадавших нуждаются в срочной гуманитарной помощи, сообщает Центр новостей ООН. "Повреждены и разрушены школы, больницы, здания, которые служили временным убежищем для пострадавших, гражданская инфраструктура. Серьезно повреждена система электроснабжения и водоснабжения. Пострадавшие районы столкнулись с огромными проблемами", - заявила представительница Управления ООН по координации гуманитарных вопросов в Гаити Энзо ди Тарано.

По данным ООН, вызванные ураганом наводнения затопили 1800 домов, сотни домов были серьезно повреждены или полностью разрушены.

Пострадавшим доставляют продовольствие, медикаменты, чистую питьевую воду. Их обеспечивают временным жильем.

Ранее сообщалось, что количество жертв урагана "Мэтью" на Гаити достигло 842 человек.

В пятницу, 7 октября, Военно-морские силы США сообщили об отправке десантного корабля для помощи пострадавшим от стихии в Карибском бассейне. Судно доставит на Гаити 300 военнослужащих, девять транспортных вертолетов и гуманитарную помощь.

Тем временем, ураган достиг восточного побережья США. Из штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина, где объявлен режим чрезвычайного положения, уже эвакуированы около двух миллионов человек.

Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.