От урагана "Мэтью" на Гаити пострадали 1,2 миллиона человек – ООН

Около 350 тысяч человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи.
По данным ООН, вызванные ураганом наводнения затопили 1800 домов, сотни домов были серьезно повреждены или полностью разрушены.
Пострадавшим доставляют продовольствие, медикаменты, чистую питьевую воду. Их обеспечивают временным жильем.
Ранее сообщалось, что количество жертв урагана "Мэтью" на Гаити достигло 842 человек.
В пятницу, 7 октября, Военно-морские силы США сообщили об отправке десантного корабля для помощи пострадавшим от стихии в Карибском бассейне. Судно доставит на Гаити 300 военнослужащих, девять транспортных вертолетов и гуманитарную помощь.
Тем временем, ураган достиг восточного побережья США. Из штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина, где объявлен режим чрезвычайного положения, уже эвакуированы около двух миллионов человек.
Ураган "Мэтью" - мощный тропический циклон над Карибским морем. Ураган перемещается от побережья Африки с 22 сентября.ZN.UA