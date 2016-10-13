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От природных катастроф в мире за 20 лет погибли свыше одного миллиона человек – ООН

13 октября в 05:21

Самым смертоносным бедствием стало землетрясение на Гаити в 2010 году. 

землетрясение Тайвань_6
Наибольшее число жертв приходится на землетрясения
instagram/mattia_kung
За 20 лет, в 1996 – 2015 годах во всем мире от природных катастроф и катаклизмов погибли около 1,35 млн человек. За это время зарегистрировано более 7 тыс. крупных стихийных бедствий, сказано в новом докладе Бюро ООН по снижению риска стихийных бедствий (UNISDR) и бельгийского Центра исследования эпидемиологии катастроф (CRED), сообщает ТАСС.

Авторы доклада отметили, что количество геофизических катастроф, в т.ч. землетрясения, цунами и извержения вулканов, осталось практически таким же, как и в предыдущие два десятилетия, а количество бедствий, связанных с погодой и климатом - наводнениями, бурями, волнами тепла - увеличилось более чем в два раза (с 3017 до 6392).

Около половины всех жертв в результате природных катаклизмов прошедших 20-лет вызваны землетрясениями. Самым смертоносным за этот период стихийным бедствием стало землетрясение 2010 года на Гаити, унесшее 229,699 тыс. жизней. В первую тройку по числу жертв вошли также землетрясение и цунами в Индонезии в 2004 году (182,136 тыс. погибших) и тропический циклон "Наргис" в Мьянме в 2008 году (139,515 тыс. ). В исследовании подчеркивается, что наиболее высокую цену вследствие природных катастроф платят страны с низкими и средними доходами на душу населения. На них приходится 90% человеческих жертв.

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Как сообщалось, недавно в результате урагана "Мэтью" на Гаити погибли как минимум тысяча человек.

В августе 2016 года в Италии землетрясение унесло жизни 297 человек.  

По материалам: ТАСС
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