От нового генсекретаря ООН ждут возобновления утерянного авторитета организации – эксперт

Иначе ООН рискует превратиться в дискуссионный клуб.

Даже с новым генсеком ООН рискует стать Лигой Наций и превратиться в дискуссионный клуб - эксперт UNHCR/Flickr

Авторитет ООН упал до самого низкого уровня, к чему также причастен пока что действующий генсек организации Пан Ги Мун, на смену которого с января 2017 года придет

В четверг, 13 октября, Генеральная ассамблея ООН утвердила кандидатуру Гутерриша на пост генсека ООН.

По мнению эксперта "Фонда Майданных дел" Олега Белокоса, смена генсекретаря ООН может ничего не решить для Украины. "Честно говоря, с той информацией, которую я сегодня имею, я не могу подтвердить то, что он каким-то образом будет настроен на более положительное отношение к Украине", - сказал эксперт в комментарии ZN.UA.

По словам Белокоса, речь не об Украине, хотя она выступает неким индикатором. "Дело в том, что сегодня ООН, ее авторитет упал до самого низкого уровня с момента ее создания. И к этому немало причастен и нынешний еще генсек Пан Ги Мун, который поехал 9 мая праздновать 70-летие победы в Москву", - считает Белокос.

Он признает, что отдельные агентства ООН делают очень полезную работу, однако не организация в целом. "Я бы поставил вопрос так: сможет ли новый генеральный секретарь каким-то образом удержать авторитет этой организации. Если ему это не удастся, то я даже не исключаю, что со временем сама организация превратится в дискуссионный клуб, который ничего не решает, по образцу печально известной Лиги Наций. ООН не может сегодня выполнять главную свою функцию, для чего она была создана - это поддержание международного мира и безопасности", - говорит эксперт.

Поэтому, по мнению Белокоса, пока не стоит переоценивать значение смены генсека ООН. "Россия остается членом Совета безопасности, блокирует все резолюции органа, а Генеральная Ассамблея, ее резолюции остаются такими, которые носят рекомендательный характер. Поэтому здесь надо избегать излишней эйфории. Все ждут от этого человека, сможет ли он каким-то образом что-то сделать для ООН", - заверил он.

Бывший премьер-министр Португалии Гутерриш сменит нынешнего генсека ООН Пан Ги Муна в январе 2017 года. Срок полномочий дипломата на этом посту — пять лет. Однако он может быть переизбран на второй срок. Пан Ги Мун пребывал в должности с 2007 года.

Гутерриш находился на посту Верховного комиссара ООН по делам беженцев в период с июня 2005 года по декабрь 2015 года. До УВКБ Гутерриш на протяжении 28 лет в работал в правительстве и на государственной службе в Португалии. В своем выступлении в качестве кандидата на пост руководителя всемирной организации перед делегатами Генассамблеи он сказал, что ему пригодится этот опыт работы.