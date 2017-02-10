От гражданства США отказалось рекордное количество американцев - Bloomberg

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Американцы со счетами и активами за рубежом отказываются от гражданства, чтобы не платить налоги.

От американского паспорта отказалось рекордное количество людей. Flickr/John Sonderman

За 2016 год 5411 человек подали заявку на отмену своего гражданства в США. Это на 26% больше чем годом ранее.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные американского министерства финансов. Издание пишет, что все дело в налогах. Сегодня страна ставит целью сделать так, чтобы доходы граждан США, которые живут в стране или за ее пределами, были задекларированы.

Правила стали еще более запутанными в 2010 году, когда начал действовать Закон о налоговых требования к зарубежным счетам (FATCA), цель которого было сокращение возможностей для уклонения от уплаты налогов. В нем говорилось, что иностранные институты, которые хранят активы американских граждан, должны сообщать о счетах или платить 30% налог. Это привело к тому, что иностранные банки стали неохотно открывать счета для экспатов. Когда закон начал работать, ежегодное количество американцев, отказавшихся от гражданства, побило четыре исторические рекорды.

Тем временем Украина и США договорились о налоговом сотрудничестве. Межправительственное соглашение для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений закона США "О налоговых требования к иностранным счетов" (FATCA) подписали министр финансов Украины Александр Данилюк и посол США в Украине Мари Йованович.