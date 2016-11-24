От авиаудара сил Асада в Сирии погибли трое турецких военных

Турецкие силы в Сирии впервые понесли потери от удара сирийских правительственных войск.

Войска Асада нанесли потери турецким силам, ведущим собственную операцию на севере Сирии topwar.ru

Троепогибли, и еще 10 получили ранения после авиаудара сирийских правительственных войск на севере страны.

Как сообщает "BBC Украина", со ссылкой на информацию от турецких военных, нападение произошло приблизительно в 3:30 24 ноября, в ходе операции турецких сил и сирийских повстанцев против боевиков ИГ.

Отмечается, что данный инцидент стал первым случаем гибели турецких солдат от атаки сил Асада.

Ранее сообщалось, что турецкий парламент продлил мандат на применение военной силы в Сирии и Ираке до 30 октября 2017 года.

Напомним, Турция начала сухопутную операцию "Щит Евфрата" на территории Сирии в среду, 24 августа. Она направлена против террористов "Исламского государства" и местных курдов. За месяц турецкие военные нанесли 3330 огневых ударов по 824 опорным пунктам террористов.