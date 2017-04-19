Основные кандидаты в президенты Франции имеют поддержку на уровне 20% за несколько дней до выборов

Рейтинг четырех главных кандидатов находится в пределе 4%.

Макрон лидирует с 23% поддержки, вся тройка его преследователей находится в диапазоне 4% от него

Центрист Эммануэль Макрон удерживает лидерство в соцопросах по первому туру выборов в президенты, с поддержкой в 23%. Однако трое его главных конкурентов не сильно отстали от него и находятся в диапазоне 4% от Макрона, сообщает Reuters

На втором месте находится ультраправая Марин Ле Пен, которую поддерживает 22,5% избирателей. Причем рейтинг обоих лидеров опросов за последние две недели просел на пару процентов.

В то же время, некогда фаворит кампании, "республиканец" Франсуа Фийон смог немного восстановить свой рейтинг до 19,5% поддержки. Представитель левых Жан-Люк Меланшон также продолжает наращивать свою поддержку, которая сейчас составляет 19%. Число неопределившихся сократилось до 28%, отмечается в соцопросе.

Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля. Лучшие два кандидата встретятся во втором туре выборов, который пройдет уже 7 мая.

Ранее сообщалось, что опросы после "больших дебатов", которые состоялись вечером 4 апреля, неожиданно показали, что. Меланшон смог завоевать поддержку 25% зрителей дебатов, тогда как Эммануэль Макрон получил 21% поддержки.

Как сообщалось, лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон стал лучшим в ходе первых предвыборных дебатов во Франции, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу информационного телеканала BFMTV.

Больше о выборах во Франции читайте в статье Надежды Коваль "Кто сделает Францию новой?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".