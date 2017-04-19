Основные кандидаты в президенты Франции имеют поддержку на уровне 20% за несколько дней до выборов

Рейтинг четырех главных кандидатов находится в пределе 4%.
На втором месте находится ультраправая Марин Ле Пен, которую поддерживает 22,5% избирателей. Причем рейтинг обоих лидеров опросов за последние две недели просел на пару процентов.
В то же время, некогда фаворит кампании, "республиканец" Франсуа Фийон смог немного восстановить свой рейтинг до 19,5% поддержки. Представитель левых Жан-Люк Меланшон также продолжает наращивать свою поддержку, которая сейчас составляет 19%. Число неопределившихся сократилось до 28%, отмечается в соцопросе.
Первый тур выборов президента Франции состоится 23 апреля. Лучшие два кандидата встретятся во втором туре выборов, который пройдет уже 7 мая.
Как сообщалось, лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон стал лучшим в ходе первых предвыборных дебатов во Франции, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Elabe по заказу информационного телеканала BFMTV.
Больше о выборах во Франции читайте в статье Надежды Коваль "Кто сделает Францию новой?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA