Оскорбивший Обаму президент Филиппин взялся "ругать" Евросоюз

Одиозный филлипинский лидер не обошел в своих скандальных речах и ЕС.
Как сообщает филиппинское издание Inquirer, выступая перед чиновниками органов местного самоуправления в городе Давао во вторник, президент прокомментировал критику ЕС по поводу его жестких и неправовых методов борьбы с наркоторговлей.
"Я читал осуждение Европейского союза в свой адрес. Я скажу им, куда им пойти! Вы делаете это в искупление собственных грехов", – заявил Дутерте, подкрепив свои слова неприличным жестом.
По его словам, сегодня Евросоюз говорит о правах человека из-за чувства вины за преступления, совершенные европейскими странами в колониальную эпоху. Он также назвал европейских политиков "лицемерами", и заявил, что лица, погибшие в рейдах по борьбе с наркоторговлей – это преступники.
"Кем они были? Преступниками? Вы называете это геноцидом? Скольких убили они?", – резюмировал он.
Впоследствии, Обама отказался от встречи с Дутерте из-за его оскорбительных заявлений в его адрес, но позже их встреча все-таки состоялась.
Сам Дутерте выразил сожаления после своего оскорбительного заявления в адрес Обамы.
Позже, Дутерте обозвал дураком генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Попутно президент уточнил, что его неверно поняли, и ранее сказанные ним грубые слова в адрес Барака Обамы не были адресованы тому лично.ZN.UA