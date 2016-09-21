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Оскорбивший Обаму президент Филиппин взялся "ругать" Евросоюз

21 сентября в 11:58

Одиозный филлипинский лидер не обошел в своих скандальных речах и ЕС.

Родриго Дутерте
Одиозный президент Филиппин оскорбил Евросоюз
ipilipino.com
Президент Филиппин Родриго Дутерте, ранее оскорбивший президента США Барака Обаму и Генсека ООН Пан Ги Муна, разразился оскорблениями в адрес ЕС и показал европейскому сообществу неприличный жест.

Как сообщает филиппинское издание Inquirer, выступая перед чиновниками органов местного самоуправления в городе Давао во вторник, президент прокомментировал критику ЕС по поводу его жестких и неправовых методов борьбы с наркоторговлей.

"Я читал осуждение Европейского союза в свой адрес. Я скажу им, куда им пойти! Вы делаете это в искупление собственных грехов", – заявил Дутерте, подкрепив свои слова неприличным жестом.

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По его словам, сегодня Евросоюз говорит о правах человека из-за чувства вины за преступления, совершенные европейскими странами в колониальную эпоху. Он также назвал европейских политиков "лицемерами", и заявил, что лица, погибшие в рейдах по борьбе с наркоторговлей – это преступники.  

"Кем они были? Преступниками? Вы называете это геноцидом? Скольких убили они?", – резюмировал он.

Напомним, президент Филиппин ранее использовал ненормативную лексику в адрес Барака Обамы, когда говорил о том, что не позволит президенту США читать ему лекцию о правах человека. Таким образом Дутерте отреагировал на информацию о намерении Обамы в рамках Восточноазиатского саммита в Лаосе поднять вопрос о методах борьбы филиппинских властей с наркоторговлей, в результате которой только за два месяца погибли 2,4 тыс. человек.

"Ты должен проявлять уважение. Не надо бросаться вопросами и заявлениями. Сын (…), я прокляну тебя на этом форуме. Мы будем валяться в грязи как свиньи, если ты сделаешь (такое заявление, - ред.) мне", - заявил Дутерте в адрес Обамы. 

Впоследствии, Обама отказался от встречи с Дутерте из-за его оскорбительных заявлений в его адрес, но позже их встреча все-таки состоялась. 

Сам Дутерте выразил сожаления после своего оскорбительного заявления в адрес Обамы. 

Позже, Дутерте обозвал дураком генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Попутно президент уточнил, что его неверно поняли, и ранее сказанные ним грубые слова в адрес Барака Обамы не были адресованы тому лично.

По материалам: ZN.UA
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Тэги президент Филиппины Европа
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