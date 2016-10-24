Орбан сравнил ЕС с СССР на годовщину Венгерской революции – FT

Критики обвинили венгерского премьера в искажении истории.

Орбан взялся подтасовывать венгерскую историю под нужды своего правительства. Facebook/Orbán Viktor

Премьер-министр Венгриивыступил против того, чтобы ЕС "превратился в современную империю", вспоминая при этом Советский Союз. Об этом он сказал на церемонии по случаю 60 годовщины Венгерской революции 1956 года, которая была жестоко подавлена советскими спецслужбами.

"Мы отправили советов домой и очистили Венгрию от последствий диктатуры. Теперь мы хотим остаться европейской нацией, а не стать этнической группой в Европе", - цитирует Financial Times слова Орбана, которые он сказал перед толпой, собравшейся возле здания парламента, где во время Венгерской революции были убиты первые ее участники.

Издание напоминает, что во время протестов против советского контроля в 1956 году погибли три тысячи мирных демонстрантов. Орбан позиционирует свое консервативное правительство как приемника той национальной борьбы, которая не была завершена 60 лет назад. Однако его речь по случаю годовщины кровавых событий освистали демонстранты, которые обращают внимание на все больший политический раскол в Венгрии.

Орбан также сравнил антисоветское сопротивление в 1956 году с тем, как его правительство опирается иммиграционной политике ЕС в 2016 году. Критиков это разозлило. И они обвинили венгерского премьер-министра в "похищении" истории и использовании ее в своих политических целях. Профессор Университета Джона Хопкинса в США Чарльз Гати, который в 1956 году бежал из Венгрии, обвинил Орбана в "однобокой и искаженной" трактовке революционных событий, ложно выставляя свое правительство их правопреемником.

Напомним, что критики видят в политике Виктора Орбана элементы авторитаризма. К примеру, на прошлой неделе в Будапеште протестовали против притеснений свободы прессы партией Орбана. И этот протест против политики власти не является единичным случаем. Многотысячные протесты против политики Орбана и ранее проходили в Венгрии. Не довольны этой политикой и в ЕС. Так, недавно глава МИД Люксембурга даже потребовал исключить Венгрию из ЕС. Причиной такого заявления стали действия Орбана в отношении мигрантов.