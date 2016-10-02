Топ Новости
<
>

Орбан подаст в отставку, если венгры проголосуют за поддержку мигрантов

2 октября в 16:43

Венгерский премьер хочет, чтобы и другие страны ЕС задумались о проведении референдума относительно квот на мигрантов.

Виктор Орбан1
Орбан допускает свой уход в отставку
kormany.hu

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подаст в отставку, если граждане проголосуют на референдуме за поддержку размещение беженцев на территории страны согласно обязательным квотам Европейского Союза.

Такое зявление Орбан сделал, поскольку сам он является противником миграционных квот ЕС.

"Мы гордимся тем, что мы являемся первыми (относительно референдума по квотам ЕС на мигрантов - ред.). Я был бы рад, если другие возьмут с нас пример", - сказал он, передает "Европейская правда" со ссылко на венгерское издание Hirado.hu.

Читайте также: Страны ООН в следующем году примут 360 тысяч беженцев – Обама

Как известно, Венгрия занимает очень жесткую позицию по отношению к миграционной политике Евросоюза. 2 октябре в стране проходит референдум, на котором должны решить вопрос обязательных квот Европейского Союза на распределение мигрантов.

На избирательных участках венгры должны ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы ЕС имел право обязать Венгрию до обязательного расселения неграждан Венгрии даже без согласия на это венгерского парламента?"

Тем временем СМИ пишут о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и Орбан договорились об уступках по мигрантам. Сообщается, что они могли заключить тайное соглашение, в рамках которого Берлин пообещал Будапешту поддержку при решении спорных вопросов с Еврокомиссией взамен на изменение его риторики по миграционной проблеме.

По материалам: Европейская правда
Читайте также
Тэги Венгрия Орбан квоты миграция референдум
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.91
EUR 29.08
Последние новости