Орбан подаст в отставку, если венгры проголосуют за поддержку мигрантов

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Венгерский премьер хочет, чтобы и другие страны ЕС задумались о проведении референдума относительно квот на мигрантов.

Орбан допускает свой уход в отставку kormany.hu

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подаст в отставку, если граждане проголосуют на референдуме за поддержку размещение беженцев на территории страны согласно обязательным квотам Европейского Союза.

Такое зявление Орбан сделал, поскольку сам он является противником миграционных квот ЕС.

"Мы гордимся тем, что мы являемся первыми (относительно референдума по квотам ЕС на мигрантов - ред.). Я был бы рад, если другие возьмут с нас пример", - сказал он, передает "Европейская правда" со ссылко на венгерское издание Hirado.hu.

Как известно, Венгрия занимает очень жесткую позицию по отношению к миграционной политике Евросоюза. 2 октябре в стране проходит референдум, на котором должны решить вопрос обязательных квот Европейского Союза на распределение мигрантов.

На избирательных участках венгры должны ответить на вопрос: "Хотите ли вы, чтобы ЕС имел право обязать Венгрию до обязательного расселения неграждан Венгрии даже без согласия на это венгерского парламента?"

Тем временем СМИ пишут о том, что канцлер Германии Ангела Меркель и Орбан договорились об уступках по мигрантам. Сообщается, что они могли заключить тайное соглашение, в рамках которого Берлин пообещал Будапешту поддержку при решении спорных вопросов с Еврокомиссией взамен на изменение его риторики по миграционной проблеме.