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Орбан обвинил Сороса в атаке на Венгрию и "уничтожении жизней миллионов европейцев"

27 апреля в 11:41

Таким образом Орбан решил защитить закон, который запретит университету Сороса работать в Венгрии.

Виктор Орбан1
Орбан говорит, что у Венгрии нет проблем с ЕС, но есть проблем с Соросом
© European Council
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой американского финансиста и филантропа Джорджа Сороса, обвинив его в "атаках на Венгрию". При этом Орбан добавил, что финансист "уничтожил жизни миллионов европейцев" и является "открытым врагом евро", сообщает Euractiv.

Таким образом венгерский премьер отреагировал на критику со стороны европейских институций, которые говорят о необходимости расследования закрытия в Венгрии университета Сороса. Европейские политики отмечают, что закон, который фактически запрещает функционирование Центральноевропейского университета, должен быть оценен в ЕС.

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Ранее издание The Guardian писало, что Орбан хочет надавить на фонд Сороса, надеясь на поддержку Трампа. Это намерение считается одним из последних агрессивных шагов премьер-министра Виктора Орбана, нацеленных превратить Венгрию на "неліберальну страну", за что мировое сообщество уже неоднократно его критиковал.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Венгрия Европа Орбан критика
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