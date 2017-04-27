Орбан обвинил Сороса в атаке на Венгрию и "уничтожении жизней миллионов европейцев"

Таким образом Орбан решил защитить закон, который запретит университету Сороса работать в Венгрии.

Орбан говорит, что у Венгрии нет проблем с ЕС, но есть проблем с Соросом © European Council

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой американского финансиста и филантропа, обвинив его в "атаках на Венгрию". При этом Орбан добавил, что финансист "уничтожил жизни миллионов европейцев" и является "открытым врагом евро", сообщает Euractiv.

Таким образом венгерский премьер отреагировал на критику со стороны европейских институций, которые говорят о необходимости расследования закрытия в Венгрии университета Сороса. Европейские политики отмечают, что закон, который фактически запрещает функционирование Центральноевропейского университета, должен быть оценен в ЕС.

Ранее издание The Guardian писало, что, надеясь на поддержку Трампа. Это намерение считается одним из последних агрессивных шагов премьер-министра Виктора Орбана, нацеленных превратить Венгрию на "неліберальну страну", за что мировое сообщество уже неоднократно его критиковал.