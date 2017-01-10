Орбан хочет надавить на фонд Сороса, надеясь на поддержку Трампа - The Guardian

Премьер-министр Венгрии надеется воспользоваться личным конфликтом бизнесмена с будущим президентом США.

Орбан рад, что Трамп победил на выборах. © European Council

Иностранные неправительственные организации ввключительно с теми, которые финансирует миллиардер Джордж Сорос, боятся стать мишенью для нового наступления со стороны популистского правительства страны. Особенно после того, как на выборах в США победил Дональд Трамп.

Как сообщает The Guardian, венгерское правительство собирается заставить лидеров неправительственных организаций декларировать их личные активы так же, как депутаты или государственные служащие. Активисты уже называют это намерение "запугиванием" гражданского общества. Парламент Венгрии собирается рассмотреть его в апреле, согласно повестке дня на 2017 год.

Это намерение считается одним из последних агрессивных шагов премьер-министра Виктора Орбана, нацеленных превратить Венгрию на "нелиберальную страну", за что мировое сообщество уже неоднократно его критиковало. Венгерский премьер уже ввел ряд решений, которые затыкают рот свободной прессе и ограничивают независимость системы юстиции.

Общественные активисты напоминают, как Орбан уже критиковал различные неправительственные организации и называл их "проплаченными политическими активистами, которые отстаивают иностранные интересы". Но приближение инаугурации Дональда Трампа дает венгерскому председателю правительства надежду, что у него появится возможность для более радикальных действий.

"В результате победы Дональда Трампа на выборах, Орбан чувствует, что теперь один из двух международных игроков, которые заботятся о судьбе неправительственных организаций в Венгрии, а это США и ЕС, теперь на его стороне. Потому что Трамп - яростный оппонент Джорджа Сороса", - сказал старший сотрудник будапештского аналитического центра Political Capital Institute Петер Креко.

В Венгрии 60 организаций получают гранты от Open Society Foundations Джорджа Сороса.

"Орбан ждет, что если он атакует неправительственные организации, профинансированные Соросом, Держсдепартамент США и посольство в Будапеште не будут их защищать так, как раньше", - добавил Креко.

Недавно в Будапеште протестовали против притеснений свободы прессы партией Орбана. Этот протест против политики власти не является единичным случаем. Многотысячные протесты против политики Орбана и ранее проходили в Венгрии. Не довольны этой политикой и в ЕС. Так, недавно глава МИД Люксембурга даже потребовал исключить Венгрию из ЕС. Причиной такого заявления стали действия Орбана в отношении мигрантов.