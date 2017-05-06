Опыт восстановления Балкан может быть полезным для Украины - Atlantic Council

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ЕС создал целые институты для помощи послевоенным балканским странам отстроиться и провести реформы, и эти институты можно использовать теперь для помощи Киеву.

ЕС мог бы использовать институты, созданные для реформирования Балкан, чтобы помочь Украине. Урядовий портал

Украина стремится присоединиться к, но уровень поддержки среди многих стран-участниц организации или слишком низкий, или вообще отсутствует. Многие из них боятся реакции России. Кроме того, им нехватает понимания климата в Украине после Майдана так же, как и понимания приверженности страны к интеграции с Западом.

Ситуация не простая во всех аспектах. Война до сих пор тлеет вдоль линии разграничения в Донбассе, политика США в отношении ЕС и Украины остается неопределенной, Россия до сих пор жестко выступает против вступления Украины в ЕС, а сама Украина оказалась перед двойным вызовом войны и реформ. Только перспектива присоединения к Евросоюзу и НАТО может обеспечить римки, в которых Киев сможет решать все свои проблемы одновременно. Эффективность этой модели была проверена во времена присоединения центральноевропейских и юговосточных стран Европы к организации.

"Если ЕС не позволит стране иметь реалистичные европейские надежды, послемайданная Украина может потерпеть неудачу, так же как во времена после Оранжевой революции со всеми трагическими последствиями. Но как можно предоставить надежную переспективу вступления в ЕС и добиться прогресса на пути к присоединению во всех секторах одновременно? Для этого Украине нужны новые стратегические подходы и союз друзей, партнеров, союзников, который бы объединял страны с похожими интересами", - пишет в статье для Atlantic Council Гюнтер Фейлингер.

Он советует обратить внимание на 8 стран: Албанию, Боснию и Герцоговину, Хорватию, Косово, Македонию, Черногорию, Словению и Сербию. Все они пережили похожий травматический опыт после войны и разрушений в 90-х годах. Но теперь у них есть 17 лет опыта восстановления. Они разделяют общие стратегические цели присоединиться к ЕС и НАТО. Некоторые из них уже этого достигли. К примеру, Хорватия в 2009-м вступила в НАТО, а в 2013-м - в ЕС. По мнению автора, те страны, которые уже вступили в эти организации, могут помочь другим, которым еще предстоит пройти свой путь и преодолеть похожие вызовы в проведении внутренних реформ.

"Опыт реформ и трансформации на Балканах важен для Украины. В 90-х эти страны были в таком же состоянии, как Украина сегодня, а может и даже в еще худшем. Европа и Запад разработали институты, которые помогли превратить истощенные войнами страны в успешных членов, как в случае Хорватии, или приемлемых кандидатов на вступление, таких как Черногория", - говорится в статье.

Остальные балканские страны за пределами ЕС, такие как Сербия и Албания, благодаря этой работе теперь в лучшем состоянии, чем они когда-либо были. И хотя никто не доволен нынешним статусом балканских стран, их секторы энергетики, финансов, инфраструктуры, торговли, безопасности, в реформировании которых ЕС принял участие или повлиял на ход процесса, достигли лучшего результата и эффективности, чем у других стран. Особенно показательным стало это сотрудничество со времен запуска "Берлинского процесса" в 2014 году, в рамках которого происходит координация на высшем уровне между Балканскими странами и чиновниками ЕС. Этот формат появился частично в качестве ответа на вмешательство России.

Автор отмечает, что пока наиболее решительная реформа, которую провела Украина, касалась энергетического рынка. По его мнению, вряд ли удалось бы добиться результатов так быстро, если бы Украина не была членом Енергетического сообщества Юговосточной Европы. Опыт в проведении реформ и экспертная оценка Секретариата в Вене, регуляторные правила Энергетического сообщества и готовность Украины выполнять обязательства позволили действовать на удивление быстро.

Похожие структуры во многих других сферах были созданы как раз с целью помощи послевоенным Балканам восстановиться. Автор указывает, что спектр таких институтов на сегодня очень широкий: от Центра повышения квалификации в сфере финансов, который действует в Словении, до Региональной школы государственного управления в Черногории, Юго-Восточного европейского центра предпринимательства в Хорватии или Региональной антикоррупционной инициативы в Боснии и Герцеговине. Они помогли странам на Балканском полуострове, и теперь могут так же помочь Украине.

По мнению автора, такой секторальный подход, основанный на использовании существующих институтов и надежных оценок может поддержать процесс транформации в Украине, так же как и в Молдове, и в Грузии, предав определенного веса диалогу о возможном расширении ЕС, учитывая украинскую экономическую важность. Автор замечает, что Украина - это большой вызов, учитывая ее размеры и проблемы. Но ее также можно считать и самой большой возможностью.

Ранее издание The Economist писало о том, что Россия возвращает себе влияние на Балканах. В частности, об усилении российского влияния в Сербии. Последние опросы указывают на то, что сербы ошибочно думают, что Россия - их самый большой благотворитель, хотя ЕС передал Белграду более 3 миллиардов долларов помощи с 2000 года. И европейская помощь большая, чем российская.

В прошлом году Путин пообещал Сербии поддержку в "возвращении" Косово. Сербия, которая долгое время поддерживала тесные связи с Россией, рассчитывает на московскую поддержку в дипломатической борьбе, чтобы не допустить вступления Косово в ООН.

Также недавно президент Косово Хашим Тачи говорил, что Сербия использует в Косово "украинский сценарий" России. Он подчеркнул, что есть доказательства того, что Сербия отправляет оружие, а также людей - как гражданских, так и военных.