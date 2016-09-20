Опубликованы лучшие фотоснимки природы, сделанные учеными

Главный приз получил снимок бабочек-однодневок в ночном небе.

Объявлены результаты конкурса фотографий дикой природы, организованного британским Королевским сообществом. Ученым-биологам предложили поделиться своими снимками. Организаторы получили на конкурс более тысячи работ, из них члены жюри отобрали 12 фото.

Главная награда досталась фотографу Имре Потио за кадр с мотыльками на фоне звездного неба над Дунаем. Также были названы победители в категориях "Эволюционная биология", "Микрофотография", "Экология и окружающая среда".

Популярное издание National Geographic проводит конкурс National Geographic Nature Photographer of the Year. Работы принимаются до 4 ноября.