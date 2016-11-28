Опубликованы лучшие архитектурные фотографии 2016 года

В шорт-лист конкурса Arcaid Images Architectural Photography Award вошли работы фотографов из разных стран.

Жюри международного конкурса Arcaid Images Architectural Photography Award 2016 подвели итоги. На конкурс архитектурной фотографии свои снимки прислали тысячи фотографов со всего мира. Из всех снимков судьи отобрали 20 финалистов. А победа досталась британскому фотографу Мэтту Эммету за фото подземного водохранилища в парке Финсбери в Лондоне. Победителя ждет премия размером в три тысячи долларов и участие в фотовыставке.

В шорт-лист попали снимки таких архитектурных объектов как небоскреб в Шанхае, маленький каркасный дом в Канаде, серые многоэтажки в Белграде, большой стадион в Баку и др.

Недавно британские архитекторы назвали лучшее современное здание в мире. Этого звания от экспертов удостоился инженерно-технологический университет в Лиме.