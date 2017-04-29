Опубликованы фото разрушенного войной с ИГИЛ восточного Мосула

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В результате столкновений антитеррористических сил Ирака с террористами ИГИЛ 30% зданий университета Мосула были разрушены.

В Сети опубликованы фотографии разрушенных зданий одного из старейших учебных заведений на Ближнем Востоке — университета Мосула, который расположен в освобожденной от террористов ИГИЛ восточной части города.

До захвата города боевиками "Исламского государства", университету принадлежали 123 здания, в которых обучались около 22 тысяч студентов. После захвата Мосула террористами, университет стал главным бастионом исламистов, где они в лабораториях производили химическое оружие, передает Iraqi News.

В результате столкновений антитеррористических сил Ирака с террористами ИГИЛ 30% зданий университета были разрушены.

Напомним, 18 января правительственные войска Ирака заявили о вытеснении боевиков ИГИЛ из восточной части Мосула и установлении полного контроля над восточным берегом реки Тигр в городе.

20 октября 2016 года иракская армия совместно с курдскими военными формированиями "Пешмарга" начала масштабную наступательную операцию на Мосул. Операцию поддержали войска международной коалиции во главе с США. Ее целью является вытеснение боевиков на север и восток Ирака и освобождение Мосула.