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Опубликовано видео запуска баллистической ракеты КНДР

13 февраля в 12:43

Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты.

КНДР ракета
В Сети опубликовано видео запуска баллистической ракеты КНДР
Скриншот из YouTube
В Сети опубликовано видео запуска баллистической ракеты Северной Кореей, которая вчера, 12 февраля, упала в воды Японского моря.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил запуск ракеты и назвал его "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает в этом вопросе Японию "на 100 процентов".

 

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Ранее сообщалось, что КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море. В Пхеньяне утверждают, что таким образом была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

Напомним, Северная Корея вечером 11 февраля около 22:55 по местному времени запустила баллистическую ракету. По оценкам специалистов, это была ракета средней дальности, она не угрожала Северной Америке и не задела территориальные воды Японии.

По материалам: ZN.UA
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Тэги ракета Япония КНДР Корея
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