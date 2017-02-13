Северная Корея провела очередное испытание баллистической ракеты.

В Сети опубликовано видео запуска баллистической ракеты КНДР Скриншот из YouTube

В Сети опубликовано видеоСеверной Кореей, которая вчера, 12 февраля, упала в воды Японского моря.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил запуск ракеты и назвал его "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает в этом вопросе Японию "на 100 процентов".

#BREAKING: North Korea публикует новые video of yesterday's missile test pic.twitter.com/0732BlcJ3m — Amichai Stein (@AmichaiStein1) 13 февраля 2017 г.

Ранее сообщалось, что КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море. В Пхеньяне утверждают, что таким образом была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

Напомним, Северная Корея вечером 11 февраля около 22:55 по местному времени запустила баллистическую ракету. По оценкам специалистов, это была ракета средней дальности, она не угрожала Северной Америке и не задела территориальные воды Японии.