Опубликовано видео задержания стамбульского террориста

После задержания Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам.

Абдулкадир Машарипов признал вину

В Сети обнародовано видео захвата турецкими правоохранителями выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, совершившего на Новый год нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле.

Задержанный уже признал свою вину. Также совпали отпечатки пальцев с имеющимися у полиции.

После задержания Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам, всего задержаны 30 человек.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Турецкие СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста, полученную с камер наружного видеонаблюдения. В совершении теракта подозревали гражданина Узбекистана или Кыргызстана, состоящего в рядах террористов "Исламского государства".

4 января власти Турции сообщили о том, что личность террориста установлена. Тем не менее, Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не стал оглашать имя преступника.