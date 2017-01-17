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Опубликовано видео задержания стамбульского террориста

17 января в 12:20

После задержания Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам.

Стамбул убийца
Абдулкадир Машарипов признал вину
В Сети обнародовано видео захвата турецкими правоохранителями выходца из Узбекистана Абдулгадира Машарипова, совершившего на Новый год нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле.

Задержанный уже признал свою вину. Также совпали отпечатки пальцев с имеющимися у полиции.

После задержания Машарипова стамбульская полиция провела рейды по 152 адресам, всего задержаны 30 человек.

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В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Турецкие СМИ опубликовали фотографию предполагаемого террориста, полученную с камер наружного видеонаблюдения. В совершении теракта подозревали гражданина Узбекистана или Кыргызстана, состоящего в рядах террористов "Исламского государства".

4 января власти Турции сообщили о том, что личность террориста установлена. Тем не менее, Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не стал оглашать имя преступника.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги терроризм задержание полиция Турция теракт
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