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Опубликовано видео теракта в Стамбуле

2 января в 18:02

Камеры наружного наблюдения зафиксировали террориста, расстреливавшего посетителей ночного клуба.

теракт Стамбул 1.01.17
Камера запечатлела вооруженного автоматом террориста
В Сети обнародована видеозапись с камер наружного наблюдения возле ночного клуба Reina в Стамбуле, который подвергся террористической атаке 1 января. Видео опубликовано на Youtube-странице телеканала Russia Today.

На записи видно, как террорист, вооруженный автоматом Калашникова, ведет огонь по посетителям у входа в клуб.

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В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. Нападавший, вооруженный аавтоматическим оружием, открыл огонь по сотрудникам полиции у здания ночного клуба Reina, затем зашел внутрь и начал стрелять по посетителям, праздновавшим новый год.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги Стамбул теракт Турция ИГИЛ
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