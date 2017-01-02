Опубликовано видео теракта в Стамбуле

Камеры наружного наблюдения зафиксировали террориста, расстреливавшего посетителей ночного клуба.

Камера запечатлела вооруженного автоматом террориста

В Сети обнародована видеозапись с камер наружного наблюдения возле, который подвергся террористической атаке 1 января. Видео опубликовано на Youtube-странице телеканала Russia Today.

На записи видно, как террорист, вооруженный автоматом Калашникова, ведет огонь по посетителям у входа в клуб.

В результате нападения на ночной клуб Reina в Стамбуле 1 января по меньшей мере 39 человек погибли и 69 получили ранения. Нападавший, вооруженный аавтоматическим оружием, открыл огонь по сотрудникам полиции у здания ночного клуба Reina, затем зашел внутрь и начал стрелять по посетителям, праздновавшим новый год.

Ответственность за совершение теракта взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".