Опубликовано видео с места крушения самолета с игроками бразильского футбольного клуба

Всего на борту самолета находились 72 пассажира и 9 членов экипажа.

В катастрофе выжило не менее шести человек Mi Oriente

В Сети появилось видео с места крушения лайнера British Aerospace 146, на борту которого находился почти полный состав "Шапекоэнсе", который летел в Медельин на финал Южноамериканского кубка. По последним данным,

Сообщается, что крушение произошло из-за плохих погодных условий. В то же время, по некоторым другим данным, катастрофа могла произойти из-за недостатка топлива в самолете.

Видео опубликовало в своем Twitter издание MiOriente.

#EnVideo: Organismos de socorro están en la zona del desastre aéreo. Hospitales de la región en alerta. #EnDesarrollo pic.twitter.com/OyvH4Nk9rT — MiOriente (@MiOriente) 29 листопада 2016 р.

Региональный лайнер British Aerospace 146 следовал рейсом LMI2933 из Боливии в колумбийский Медельин. В 6:00 утра 29 ноября по московскому времени экипаж доложил диспетчеру о неполадках в электрооборудовании. Самолет разбился в районе города Ла-Уньон в колумбийском департаменте Антьокия.

Финал футбольного Кубка Южной Америки перенесен из-за авиакатастрофы в Колумбии. Игра была запланирована на среду в колумбийском городе Медельин, где "Шапекоэнсе" должна была играть с колумбийским "Атлетико Насьональ".