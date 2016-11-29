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Опубликовано видео с места крушения самолета с игроками бразильского футбольного клуба

29 ноября в 11:45

Всего на борту самолета находились 72 пассажира и 9 членов экипажа.

рейс LMI2933
В катастрофе выжило не менее шести человек
Mi Oriente
В Сети появилось видео с места крушения лайнера British Aerospace 146, на борту которого находился почти полный состав "Шапекоэнсе", который летел в Медельин на финал Южноамериканского кубка. По последним данным, выжили не менее шести человек. 

Сообщается, что крушение произошло из-за плохих погодных условий. В то же время, по некоторым другим данным, катастрофа могла произойти из-за недостатка топлива в самолете.

Видео опубликовало в своем Twitter издание MiOriente.

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Региональный лайнер British Aerospace 146 следовал рейсом LMI2933 из Боливии в колумбийский Медельин. В 6:00 утра 29 ноября по московскому времени экипаж доложил диспетчеру о неполадках в электрооборудовании. Самолет разбился в районе города Ла-Уньон в колумбийском департаменте Антьокия. 

Финал футбольного Кубка Южной Америки перенесен из-за авиакатастрофы в Колумбии. Игра была запланирована на среду в колумбийском городе Медельин, где "Шапекоэнсе" должна была играть с колумбийским "Атлетико Насьональ".

По материалам: ZN.UA
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Тэги самолет финал футбол лайнер
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