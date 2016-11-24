Опубликовано видео огромных пробок в США на День Благодарения

В этом году самые большие пробки зафиксированы в Далласе, Нью-Йорке и Лос Анджелесе.

По статистике, каждый год 50 миллионов американцев возвращаются домой минимум за 80 километров youtube.com

В Сети опубликовали видео, на которых показаны пробки на шоссе в Соедененных Штатах Америки в День Благодарения, который американцы отмечают сегодня, 24 ноября.

По статистике, каждый год 50 миллионов американцев возвращаются домой минимум за 80 километров, а тех, кто едет еще дальше — гораздо больше. Поэтому каждый год в этот период на американских шоссе миллионы машин стоят в пробках.

В этом году самые большие пробки зафиксированы в Далласе, Нью-Йорке и Лос Анджелесе.

День благодарения — государственный праздник в США и Канаде, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США. С этого дня начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года.