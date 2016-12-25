Опубликована запись разговора с экипажем российского самолета перед падением

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Диспетчер передает данные о курсе и погоде, затем связь прерывается.

Опубликована запись разговора диспетчера с пилотами "Ту-154" РИА Новости

В Сети появилась запись разговора диспетчера с экипажем самолета "Ту-154" минобороны РФ, который пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря, через 20 минут после вылета из Сочи.

На записи слышен разговор якобы сотрудницы Черноморского центра организации воздушного движения с экипажем самолета. Диспетчер передает данные о курсе и погоде, затем связь прерывается и экипаж перестает отвечать.

В Министерстве обороны РФ запись пока никак не прокомментировали.

Ранее сообщалось, что самолет Министерства обороны Российской Федерации "Ту-154" пропал с радаров утром в воскресенье через 20 минут после вылета из Сочи. Позже личные вещи пассажиров и обломки самолета были обнаружены в море на расстоянии около 14-16 км от берега. На борту самолета, согласно последним данным, находилось 92 человека.

В числе пассажиров "Ту-154" были журналисты и коллектив ансамбля песни и пляски имени Александрова. Артисты и журналисты направлялись в Сирию, где на российской авиабазе "Хмеймим" должен был пройти поздравительный новогодний концерт для российских военных в Сирии. Всего на борту самолета находились 64 артиста ансамбля им. Александрова, девять журналистов, восемь военнослужащих, восемь членов экипажа, двое гражданских служащих и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Елизавета Глинка.

Из них трое журналистов "Первого канала", трое сотрудников телеканала "Звезда" и три человека съемочной группы телеканала "НТВ".