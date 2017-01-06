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Опубликована видеозапись теракта в Измире

6 января в 02:14

Предположительно теракт могли совершить боевики "Рабочей партии Курдистана".

Теракт Измир
Опубликовано видео теракта в турецком Измире

В Сети опубликована видеозапись, со внешних камер наблюдения, взрыва перед зданием суда в турецком городе Измир, в результате которого погибли два человека и десять были ранены.

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Ранее турецкое бюро CNN сообщило, что в Измире днем, 5 января, прогремел мощный взрыв. Заминированный автомобиль взорвался возле здания суда и загорелся. По данным Генконсульства Украины в Турции, украинцев нет среди пострадавших в результате взрыва в Измире. В свою очередь, губернатор Измира Эрол Айылдыз заявил, что после теракта уничтожены два террориста и отметил, что теракт могли совершить боевики "Рабочей партии Курдистана".

По материалам: ZN.UA
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Тэги теракт взрыв видео Турция
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