Опубликован рейтинг стран с самым высоким уровнем социального прогресса

На первом месте Финляндия, а Украина занимает 63 строчку из 133.

Организация Social Progress Imperative опубликовала рейтинг стран по уровню социального прогресса - Social Progress Index.

Авторы исследования основывались на таких критериях: медицина, образование, условия жизни, права человека, толерантность, свобода слова и др.

Первое место в рейтинге занимает Финляндия, второе Канада, третье Дания, на четвертом — Австралия, на пятом — Швейцария.

Украина на 63-м месте, ее опережают Ботсвана и Тайланд, однако в рейтинге Украина находится выше, чем Сальвадор, Саудовская Аравия, Беларусь, Армения и Филиппины. На последнем месте - Центральноафриканская республика, на предпоследнем месте - Афганистан.

Первая десятка стран рейтинга — в фотогалерее ZN.UA.

Напомним, в рейтинге верховенства права, составленном международной неправительственной организацией World Justice Project, Украина в 2016 году заняла 78 место, потеряв таким образом 8 позиций по сравнению с предыдущим годом.