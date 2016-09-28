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Опубликован полный текст отчета комиссии MH17

28 сентября в 16:02

Причиной гибели 298 человек была ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук" близ поселка Первомайский - с территории, которая в июле 2014 года контролировалась пророссийскими сепаратистами.

mh17
В отчете JIT фиксируется маршрут, по которому зенитно-ракетная установка попала в Украину из России, а после того, как был сбит MH17, вернулась обратно
independent.co.uk
В среду, 28 сентября, международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность пророссийских боевиков к уничтожению MH17. Ниже публикуется полный текст данного отчета.

Детальней читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука"".

 

 

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17 июля 2014 года в Донецкой области рядом с поселком Шахтерск в зоне боевых действий был сбит Боинг-777 "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17 "Амстерлам-Куала-Лумпур". Все 298 человек, которые находились на борту самолета, погибли. 13 октября состоялась презентация доклада Совета безопасности Нидерландов, согласно которому самолет рейса MH17 был сбит ракетой комплекса "Бук" российского производства. В то же время, в докладе не названы ответственные за запуск этой ракеты.

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги самолет Россия презентация Нидерланды
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