Опубликован полный текст отчета комиссии MH17

Причиной гибели 298 человек была ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук" близ поселка Первомайский - с территории, которая в июле 2014 года контролировалась пророссийскими сепаратистами.
В отчете JIT фиксируется маршрут, по которому зенитно-ракетная установка попала в Украину из России, а после того, как был сбит MH17, вернулась обратно
independent.co.uk
В среду, 28 сентября, международные следователи в своем промежуточном отчете первого этапа работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) подтвердили причастность пророссийских боевиков к уничтожению MH17. Ниже публикуется полный текст данного отчета.
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