Опубликован полный текст отчета комиссии MH17

Причиной гибели 298 человек была ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук" близ поселка Первомайский - с территории, которая в июле 2014 года контролировалась пророссийскими сепаратистами.

В отчете JIT фиксируется маршрут, по которому зенитно-ракетная установка попала в Украину из России, а после того, как был сбит MH17, вернулась обратно independent.co.uk причастность пророссийских боевиков к уничтожению MH17. Ниже публикуется полный текст данного отчета.

Детальней читайте в статье Владимира Кравченко "МН17: за полшага до истины. Следователи установили российские корни "Бука"".