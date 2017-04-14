Опубликовало видео взрыва американской "матери всех бомб" в Афганистане

Целью удара стали боевики ИГИЛ в провинции Нангархар.
"Удар был разработан для сведения к минимуму риска для афганских и американских войск", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны США в Twitter.
A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F— U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 квітня 2017 р.
Напомним, 13 апреля ВВС США применили в Афганистане одну из мощнейших неядерных бомб GBU-43, которую называют MOAB (Mother of All Bombs - "Мать всех бомб").
Целью удара стали боевики террористической группировки "Исламское государство", которые укрываются в тоннелях провинции Нангархар на востоке Афганистана.
Бомба была сброшена самолетом MC-130. Это первый случай использования MOAB на поле боя. Бомбу разработали во время войны в Ираке. Ее вес составляет почти десять тонн.
ZN.UA