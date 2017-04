Опубликовало видео взрыва американской "матери всех бомб" в Афганистане

Минобороны Соединенных Штатов опубликовало видеозапись взрываGBU-43/B (MOAB -"Мать всех бомб"), которую сбросили 13 апреля на объекты террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане.

"Удар был разработан для сведения к минимуму риска для афганских и американских войск", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны США в Twitter.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F