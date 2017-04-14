Топ Новости
<
>

Опубликовало видео взрыва американской "матери всех бомб" в Афганистане

14 апреля в 15:29

Целью удара стали боевики ИГИЛ в провинции Нангархар. 

MOAB Мать всех бомб
Минобороны США опубликовали видео взрыва "матери всех бомб"
USA Airforce
Минобороны Соединенных Штатов опубликовало видеозапись взрыва самой мощной неядерной авиационной бомбы GBU-43/B (MOAB -"Мать всех бомб"), которую сбросили 13 апреля на объекты террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане.

"Удар был разработан для сведения к минимуму риска для афганских и американских войск", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны США в Twitter.

 

Читайте также: В США сообщили подробности применения "Матери всех бомб" в Афганистане

Напомним, 13 апреля ВВС США применили в Афганистане одну из мощнейших неядерных бомб GBU-43, которую называют MOAB (Mother of All Bombs - "Мать всех бомб").

Целью удара стали боевики террористической группировки "Исламское государство", которые укрываются в тоннелях провинции Нангархар на востоке Афганистана. 

Бомба была сброшена самолетом MC-130. Это первый случай использования MOAB на поле боя. Бомбу разработали во время войны в Ираке. Ее вес составляет почти десять тонн.

 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги бомба Афганистан США ИГИЛ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 26.86
EUR 28.56
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...