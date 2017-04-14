Опубликовало видео взрыва американской "матери всех бомб" в Афганистане

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Целью удара стали боевики ИГИЛ в провинции Нангархар.

Минобороны США опубликовали видео взрыва "матери всех бомб" USA Airforce

Минобороны Соединенных Штатов опубликовало видеозапись взрываGBU-43/B (MOAB -"Мать всех бомб"), которую сбросили 13 апреля на объекты террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане.

"Удар был разработан для сведения к минимуму риска для афганских и американских войск", - говорится в сообщении пресс-службы Минобороны США в Twitter.

A #MOAB bomb strikes #ISIS cave & tunnel systems in eastern #Afghanistan. The strike was designed to minimize risk to Afghan and U.S. Forces pic.twitter.com/7pfBYQzk5F — U.S. Dept of Defense (@DeptofDefense) 14 квітня 2017 р.

Напомним, 13 апреля ВВС США применили в Афганистане одну из мощнейших неядерных бомб GBU-43, которую называют MOAB (Mother of All Bombs - "Мать всех бомб").

Целью удара стали боевики террористической группировки "Исламское государство", которые укрываются в тоннелях провинции Нангархар на востоке Афганистана.

Бомба была сброшена самолетом MC-130. Это первый случай использования MOAB на поле боя. Бомбу разработали во время войны в Ираке. Ее вес составляет почти десять тонн.