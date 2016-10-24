Опрос зафиксировал рекордный отрыв Клинтон от Трампа

За 10 дней отрыв увеличился в три раза.

Клинтон рекордно оторвалась от Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает по популярности среди избирателей своего основного соперника, кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на 12%, показали данные общенационального опроса, проведенного каналом ABC news.

Так, по результатам опроса, на предстоящих 8 ноября выборах, за Клинтон готовы проголосовать 50% избирателей, за Трампа – 38%.

В сообщении телеканала отмечается, что время проведения опросов это рекордный показатель для Клинтон и самый низкий показатель для Трампа. Опрос 13 октября показал разрыв всего в 4% в пользу Клинтон.

При этом, согласно результатам опроса, проведенного 13 октября, Клинтон опережала Трампа всего на 4%.

ABC news отмечает, что популярность республиканца резко упала из-за скандала – в начале октября газета Washington Post опубликовала видеозапись 2005 года, на которой Трамп позволил себе сексистские высказывания. После этого несколько женщин обвинили его в сексуальных домогательствах.

Ранее сообщалось, что Клинтон выиграла третий, заключительный раунд предвыборных теледебатов. В поддержку Клинтон высказались 52% респондентов из числа телезрителей, опрошенных телекомпанией CNN и исследовательской службой ORC. 39% опрошенных считают, что победителем в теледебатах стал Трамп. На предыдущих двух раундах также победила Клинтон.