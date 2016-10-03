Определены лучшие экстремальные фотографии года

На фотоконкурс свои работы прислали фотографы из 120 стран.

Члены жюри фотоконкурса Red Bull Illume Image Quest в конце сентября определили победителей 2016 года. На конкурс было прислано более 34 тысяч фотографий. Из них в финал попали 55 фото, из которых, в свою очередь выбрали 11 снимков — победителей в разных категориях. Главный приз конкурса достался немецкому фотографу Лоренцу Холдеру за снимок велосипедиста на мосту в парке Кромлау.

Работы победителей покажут на выставке, которая будет путешествовать по миру до середины 2018 года.

Недавно были опубликованы работы фаворитов конкурса Sony World Photography Awards 2017.