Оппозиция Турции не соглашается с результатом референдума - BBC

По словам оппозиционеров, недействительные бюллетени тоже учитывались при подсчете.
Об этом сообщает BBC, добавляя, что Республиканская народная партия сомневается в легитимности результатов, ссылаясь на нарушения в избирательном процессе.
Оппозиционеры отказываются признавать победу сторонников ответа "да" на референдуме, требуя пересчета 60% голосов. Они указывают на то, что во время референдума бюллетени без штампов расценивались как настоящие. По мнению Республиканской народной партии, это грубое нарушение.
Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.
Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.ZN.UA