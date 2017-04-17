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Оппозиция Турции не соглашается с результатом референдума - BBC

17 апреля в 11:03

По словам оппозиционеров, недействительные бюллетени тоже учитывались при подсчете.

Турция голосование референдум
Оппозиция собирается оспорить результаты референдума.
Anadolu Agency
Главная оппозиционная партия Турции намерена обжаловать результаты референдума относительно конституционных изменений, которые наделят президента Раджепа Тайипа Эрдогана большей властью.

Об этом сообщает BBC, добавляя, что Республиканская народная партия сомневается в легитимности результатов, ссылаясь на нарушения в избирательном процессе.

Оппозиционеры отказываются признавать победу сторонников ответа "да" на референдуме, требуя пересчета 60% голосов. Они указывают на то, что во время референдума бюллетени без штампов расценивались как настоящие. По мнению Республиканской народной партии, это грубое нарушение.

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Напомним, 16 апреля в Турции состоялся референдум о конституционной реформе. Согласно данным государственного информагентства Anadolu, ее сторонники с минимальным отрывом (51,4% против 48,6%) одержали победу. Оппозиция завила о многочисленных нарушениях во время голосования и о намерениях оспорить его результаты в суде.

Инициаторы реформы предлагают внести 18 поправок в основной закон, которые должны существенно расширить полномочия президента.

По материалам: ZN.UA
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Тэги оппозиция референдум Турция
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