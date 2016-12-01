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Оппозиционные силы Сирии ведут переговоры с Россией об остановке боев в Алеппо – FT

1 декабря в 11:23

Вашингтон оказался вне этого процесса.

Сирия Россия военные
Сирийские оппозиционеры хотят договориться с Россией.
То, что лидеры умеренных оппозиционеров Сирии начали тайные переговоры с Россией о перемирии в Алеппо хорошо иллюстрирует то, как США могут потерять свою роль в самых поворотных конфликтах на Ближнем Востоке.

Об этом сегодня пишет Financial Times со ссылкой на четырех членов оппозиционных сил Сирии. Собеседники издания рассказали, что Турция выступила посредником и организовала переговоры с Москвой в Анкаре. Разговор касается договоренностей, которые бы помогли прекратить бои в Алеппо.

"Россияне и турки ведут переговоры без США сейчас. Вашингтон полностью отрезан от этого разговора. Там даже не знают, что происходит в Анкаре", - сказал Financial Times один из представителей сирийской оппозиции.

Это не первый случай, когда повстанцы контактируют с Россией напрамую. Однако, те, кто хорошо осведомлен о деталях нынешних переговоров, говорят, что впервые в диалоге с Москвой участвует такое большое количество оппозиционных групп.

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"Переговоры пока не достигли значительных сдвигов, но тот факт, что они проходят без США, подчеркивает сдвиг в политической динамике на Ближнем Востоке", - говорится в статье.

Несмотря на утверждения оппозиционеров, что Анкара помогает им договориться с Москвой, президент Раджеп Тайип Эрдоган заявил вчера, что Турция начала операцию в Сирии для свержения Асада, которого поддерживают российские войска. В ответ Кремль потребовал от турецкой стороны разъяснений.

По материалам: ZN.UA
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Тэги переговоры оппозиция Сирия Алеппо Россия
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