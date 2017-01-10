ООН запросила у доноров более 800 миллионов долларов на помощь палестинцам

Деньги пойдут на помощь палестинцам на Западном берегу Иордана, в Восточном Иерусалиме, Газе и Сирии.
Глава агентства Пьер Кренбюль заявил, что речь идет о нуждах 1,6 миллиона палестинских беженцев, сообщает Центр новостей ООН.
Примерно половина суммы необходима для финансирования проектов на оккупированных территориях, в частности в секторе Газа, на Западном береге, включая Восточный Иерусалим.
В Газе в 2017 году планируется обеспечивать продовольственной помощью более 900 тысяч человек. Запланирована и финансовая поддержка семьям, чьи дома были разрушены или повреждены в ходе конфликта в 2014 году. В рамках этой программы в 2017 году примерно 50 тысяч палестинских семей из Газы получат средства на восстановление своих домов и субсидии для аренды жилья.
Помощь в виде наличных средств и продовольственных ваучеров продолжат получать нуждающиеся палестинцы на Западном берегу.
Вторая часть суммы - 411 миллионов долларов США - предназначена для палестинцев, пострадавших в результате сирийского конфликта. Это более 400 тысяч человек.
Ранее Израиль заявил о намерении сократить размер своего взноса в пользу Организации объединенных наций в ответ на резолюцию Совбеза ООН, осуждающую строительство израильских поселений на оккупированных палестинских территориях.
Как сообщалось, Совет безопасности ООН принял резолюцию, в которой призывает Израиль прекратить строительство незаконных поселений на территории Палестины. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он не будет соблюдать результаты голосования ООН. Украина поддержала данный проект резолюции.ZN.UA