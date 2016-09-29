ООН время расширить Совет безопасности, чтобы дать отпор варварству России – The Times

Обозреватель отмечает, что Совет безопасности стал инструментом в руках Кремля для достижения его геополитических целей.
Об этом на страницах The Times, пишет Роджер Бойс, напоминая, что во время последнего чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН посол США обвинил Россию в "варварской" бомбардировке города Алеппо, а посол Британии объявил, что Москва совершила в Сирии военные преступления, помогая режиму Башара Асада устроить "кровавую бойню". После этого, прежде чем представитель сирийского правительства начал говорить, послы США, Британии и Франции покинули зал заседания.
Война в Сирии и кризис вокруг осады древнего сирийского города демонстрируют, насколько нефункциональной стала ООН, а особенно ее Совет безопасности. Очевиден большой разрыв между зверствами на поле боя и неспособностью мировых лидеров достичь хотя бы базовых договоренностей. Российская манера применять свое право вето для блокирования любого консенсуса между Востоком и Западом, который не соответствует ее личным интересам, начинает быть похожим на обструкционизм времен СССР. Это полностью подрывает доверие к Совету безопасности и ее роль арбитра в международных конфликтах.
Ключ к догадке о том, почему международная организация стала такой нефункциональной, по мнению автора, кроется в осознании того, кто сидит за столом. К примеру, посол США Саманта Пауэр была репортером в Боснии и Герцеговине во времена резни в Сребренице в 1995 году. Впоследствии она написала книгу о случаях "либерального вмешательства". Ее российский коллега Виталий Чуркин – когда-то был человеком президента Бориса Ельцина на Балканах и ярым защитником боснийских сербов. В прошлом году все в Совете безопасности ООН согласились, что в Сребренице произошел геноцид, кроме Чуркина. Тогда это разозлило Саманту Пауэр.
Россия использует свое право вето в Совете безопасности, которое она имеет благодаря статусу постоянного члена организации, для того, чтобы защищать собственные нарушения международного закона в Украине, защищать своих марионеток-диктаторов или репутацию таких жестоких тиранов, как Слободан Милошевич. Это позволяет ей вмешиваться и защищать свои интересы в регионах, таких как Балканы или Близких Восток.
Тупик в ООН стал очень критическим. США принимают участие в пяти войнах в мире: в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливии и Йемене. И это бремя ляжет на плечи новой администрации в Вашингтоне на годы.
"Чтобы решить все эти конфликты нужен функциональный мировой порядок, а не место для болтовни, которая заканчивается российским "нет" и новым кровопролитием", - говорится в статье.
Ключевая проблема, по мнению обозревателя, кроется в структуре постоянных членов Совета безопасности, которая стала клубом ядерных держав после Холодной войны. Поэтому автор предлагает ослабить силу российского вето, включив в Совет безопасности ООН новых постоянных членов, превратив ее из "большой пятерки" в "большую десятку". По этой схеме можно также ввести новое правило, что вето действителен только тогда, если желание его наложить выразили две страны. В дипломатических интересах Запада тогда станет предотвратить сближение России с Китаем. Другим выходом может стать договоренность между "большой пятеркой" использовать свое право вето лишь в крайнем случае, например, в вопросах войны и мира.
Автор отмечает, что Россия не единственная помеха для изменений. К примеру, Китай не согласится на членство в расширенном Совете безопасности Японии или Индии. А Британия и Франция вряд ли захотят делиться своими местами с другими членами ЕС. Однако, ООН стоит начать работать над изменениями, и случай Алеппо стал мощным примером, почему это необходимо.
Напомним, что Россию обвинили в военных преступлениях в Сирии на заседании Совбеза ООН. В частности, посол Великобритании обвинил российские войска в сбросе на жилые кварталы Алеппо бомбы, которые используют для уничтожения военных укреплений и бункеров.
Ранее сообщалось, что постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министр иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании СБ ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.ZN.UA