ООН время расширить Совет безопасности, чтобы дать отпор варварству России – The Times

Обозреватель отмечает, что Совет безопасности стал инструментом в руках Кремля для достижения его геополитических целей.

ООН стоит набрать новых членов в Совет безопасности и изменить правила применения права вето. BBC Україна

Наверное с 1960-х годов, когда генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев снял ботинок и бил им об стол перед другими лидерами, вне было такой атмосферы враждебности.

Об этом на страницах The Times, пишет Роджер Бойс, напоминая, что во время последнего чрезвычайного заседания Совета безопасности ООН посол США обвинил Россию в "варварской" бомбардировке города Алеппо, а посол Британии объявил, что Москва совершила в Сирии военные преступления, помогая режиму Башара Асада устроить "кровавую бойню". После этого, прежде чем представитель сирийского правительства начал говорить, послы США, Британии и Франции покинули зал заседания.

Война в Сирии и кризис вокруг осады древнего сирийского города демонстрируют, насколько нефункциональной стала ООН, а особенно ее Совет безопасности. Очевиден большой разрыв между зверствами на поле боя и неспособностью мировых лидеров достичь хотя бы базовых договоренностей. Российская манера применять свое право вето для блокирования любого консенсуса между Востоком и Западом, который не соответствует ее личным интересам, начинает быть похожим на обструкционизм времен СССР. Это полностью подрывает доверие к Совету безопасности и ее роль арбитра в международных конфликтах.

Ключ к догадке о том, почему международная организация стала такой нефункциональной, по мнению автора, кроется в осознании того, кто сидит за столом. К примеру, посол США Саманта Пауэр была репортером в Боснии и Герцеговине во времена резни в Сребренице в 1995 году. Впоследствии она написала книгу о случаях "либерального вмешательства". Ее российский коллега Виталий Чуркин – когда-то был человеком президента Бориса Ельцина на Балканах и ярым защитником боснийских сербов. В прошлом году все в Совете безопасности ООН согласились, что в Сребренице произошел геноцид, кроме Чуркина. Тогда это разозлило Саманту Пауэр.

Россия использует свое право вето в Совете безопасности, которое она имеет благодаря статусу постоянного члена организации, для того, чтобы защищать собственные нарушения международного закона в Украине, защищать своих марионеток-диктаторов или репутацию таких жестоких тиранов, как Слободан Милошевич. Это позволяет ей вмешиваться и защищать свои интересы в регионах, таких как Балканы или Близких Восток.

Тупик в ООН стал очень критическим. США принимают участие в пяти войнах в мире: в Сирии, Ираке, Афганистане, Ливии и Йемене. И это бремя ляжет на плечи новой администрации в Вашингтоне на годы.

"Чтобы решить все эти конфликты нужен функциональный мировой порядок, а не место для болтовни, которая заканчивается российским "нет" и новым кровопролитием", - говорится в статье.

Ключевая проблема, по мнению обозревателя, кроется в структуре постоянных членов Совета безопасности, которая стала клубом ядерных держав после Холодной войны. Поэтому автор предлагает ослабить силу российского вето, включив в Совет безопасности ООН новых постоянных членов, превратив ее из "большой пятерки" в "большую десятку". По этой схеме можно также ввести новое правило, что вето действителен только тогда, если желание его наложить выразили две страны. В дипломатических интересах Запада тогда станет предотвратить сближение России с Китаем. Другим выходом может стать договоренность между "большой пятеркой" использовать свое право вето лишь в крайнем случае, например, в вопросах войны и мира.

Автор отмечает, что Россия не единственная помеха для изменений. К примеру, Китай не согласится на членство в расширенном Совете безопасности Японии или Индии. А Британия и Франция вряд ли захотят делиться своими местами с другими членами ЕС. Однако, ООН стоит начать работать над изменениями, и случай Алеппо стал мощным примером, почему это необходимо.

Напомним, что Россию обвинили в военных преступлениях в Сирии на заседании Совбеза ООН. В частности, посол Великобритании обвинил российские войска в сбросе на жилые кварталы Алеппо бомбы, которые используют для уничтожения военных укреплений и бункеров.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министр иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании СБ ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.