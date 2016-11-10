ООН раздала жителям Алеппо последние запасы продовольствия

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Осажденный сирийский город стоит на пороге гуманитарной катастрофы.

Жителям Алеппо угрожают холод и нехватка пищи скриншот видео

Волонтеры ООН раздали жителям восточной части осажденного сирийского городапоследние порции пищи из наличных продовольственных запасов, сообщил гуманитарный советник организации Ян Игланд.

Как сообщает "BBC Україна", представитель организации указал, что продолжить раздачу гуманитарной помощи ООН сможет только после того, как пополнит свои склады.

Игланд выразил надежду, что гуманитарный план, который ООН направила сторонам конфликта в Сирии несколько дней назад, заработает. Предложенные организацией меры предусматривают доставку в Алеппо пищи и медикаментов, обеспечение доступа в город медработников, а также эвакуацию раненных и больных.

Игланд также предупредил о наступлении холодной поры года, указав, что холод может стать "настоящим убийцей" жителей Алеппо.

"Я верю, что мы сможем предотвратить массовый голод этой зимой. Я не думаю, что кто-то хочет, чтобы четверть миллиона людей поумирали от голода в Алеппо", – заявил он журналистам в Женеве.

По данным ООН, в восточной части Алеппо, которую удерживают сирийские повстанцы, и которую пытаются отбить правительственные войска Сирии при поддержке авиации РФ, сейчас пребывают около 250 тысяч человек.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International призвала Генеральную ассамблею ООН вмешаться в ситуацию в Сирии и сделать все возможное, чтобы остановить продолжающиеся целенаправленные авиаудары сирийской авиации и ВКС РФ по гражданскому населению Алеппо.

Напомним, что 4 ноября, в сирийском городе Алеппо закончилась очередная "гуманитарная пауза" со стороны российских сил и войск режима президента Сирии Башара Асада. Предыдущая "гуманитарная пауза" в Алеппо объявлялась 20 октября. По информации СМИ, во время ее действия в регионе продолжались обстрелы "гражданских коридоров".