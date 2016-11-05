ООН открыла еще один лагерь для беженцев из Мосула

Лагерь рассчитан на 11 тысяч человек.
Новый лагерь расположен в городе Хассан эль-Шам. Все семьи размещаются в палатках и получают помощь. На данный момент развернуты 450 палаток, планируется, что ежедневно будут возводиться до 500 палаток.
Еще один лагерь расположен в городе Хазер.
По данным Международной организации по миграции с начала операции против ИГИЛ в Мосуле город и его пригороды покинуло 22 тысячи 224 человека, из них 9700 — дети.
20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул. 29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.
После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".
1 ноября иракская армия отбила у ИГ телецентр в Мосуле. Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГ.РИА Новости