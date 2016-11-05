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ООН открыла еще один лагерь для беженцев из Мосула

5 ноября в 04:01

Лагерь рассчитан на 11 тысяч человек.

Мосул беженцы
Беженцы покидают Мосул
Сайт ООН
ООН открыла новый лагерь для беженцев из иракского города Мосул. В первый же день лагерь пополнился 3 тысячами человек, сообщили в Управлении по делам беженцев ООН, пишет РИА Новости. 

Новый лагерь расположен в городе Хассан эль-Шам. Все семьи размещаются в палатках и получают помощь. На данный момент развернуты 450 палаток, планируется, что ежедневно будут возводиться до 500 палаток.

Еще один лагерь расположен в городе Хазер.

По данным  Международной организации по миграции с начала операции против ИГИЛ в Мосуле город и его пригороды покинуло 22 тысячи 224 человека, из них 9700 — дети. 

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20 октября элитные подразделения иракской армии вместе с курдскими военными формированиями "Пешмерга" при воздушной и наземной поддержке международной коалиции во главе с США, начали новое наступление по вытеснению боевиков "Исламского государства" из деревень на восток и север от иракского города Мосул. 29 октября поддерживаемые Ираном иракские шиитские отряды начали наступление на позиции "Исламского государства", которые расположены на запад от города Мосул.

После двух недель боевых действий в окрестностях, иракские войска впервые вошли в район аль-Карама в городе Мосул, который контролируют боевики "Исламского государства".

1 ноября иракская армия отбила у ИГ телецентр в Мосуле. Военные заняли первый стратегический объект в иракской столице ИГ.

По материалам: РИА Новости
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